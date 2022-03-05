Tahran'dan nükleer bilimin barışçıl kullanımı için UAEK ile işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

Tahran'da bir günlük ziyaret için gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi ile bir araya gelen Muhbir, UAEK'nin ülkelerin faaliyetleri alanında tarafsız bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum, UAEK'nin ülkelerin nükleer programını uzmanlaşmış ve uzman bir bakış açısıyla izlemesini bekliyor" diye belirtti.

Nükleer programın barışçıl gelişimi için İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğini geliştirme gereğinin altını çizen Muhbir, nükleer programın barışçıl gelişimi için İran İslam Cumhuriyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurgulayarak, Tahran'ın nükleer bilimin barışçıl kullanımı için UAEK ile işbirliğini geliştirmeye kararlı olduğunu kaydetti.

İran tarihinin, bu toprakların insanlarının tarih boyunca bilimi ve bilgiyi ilerletmek ve insanlığa yardım etmek için uğraştığını gösterdiğine işaret eden Muhbir, 'Barışçıl nükleer teknoloji arıyoruz ve bu alanda kendi kendimize yeterli olmalıyız' değerlendirmesinde bulundu.

Devrim Lideri'nin nükleer silahlar da dahil olmak üzere kitle imha silahlarının inşasının ve kullanımının yasak olduğunu belirten fetvasına atıfta bulunan Muhbir, 'İran asla atom silah üretme niyerinde olmamış ve UAEK de son yıllarda İran'ın nükleer programının barışçıl olmadığına dair hiçbir ize rastlamamıştır' ifadesini kullandı.

Nükleer programın barışçıl gelişimi için işbirliği fikirleri ve bu bilginin İran'da tanıtılması gereği

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi de Tahran ziyaretinden ve İran İslam Cumhuriyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki anlaşma ve yapıcı müzakerelerin sonuçlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Nükleer programın barışçıl bir şekilde geliştirilmesi ve bu bilginin İran'da operasyonel olması için teşvik edilmesini umuyorum' dedi.

İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere tüm dünya ülkelerinin nükleer bilimi sağlık, endüstriyel ve enerji amaçlı kullanma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Grossi, "İran İslam Cumhuriyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki taahhüt ve işbirliği İran ve dünya halkının yararınadır. İran'ın bilimsel ve dini geçmişi, İran halkının her zaman dünya barışının ve ilerlemesinin gelişmesine katkıda bulunduğunu göstermiştir" diye ekledi.

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