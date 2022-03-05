İslami: Siyasi nüfuz ve lobi faaliyetleri, UAEK kararlarını etkilememelidir

Tahran'da bulunan UAEK Genel Müdürü ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, 'İran ile UAEK arasında gerekli belgelerin Haziran ayı sonuna kadar değiş tokuş edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca son aylarda görüşmelerimizde ele alınan konula gözden geçirildi' diye belirtti.

Siyasi etki ve lobicilik faaliyetlerinin UAEK'nin kararlarını etkilememesi gerektiğini dile getiren İslami, 'İran ve UAEK, meseleleri tamamen profesyonel bir şekilde takip etmeli ve uzmanlık çerçevesinde hareket etmelidir ve herhangi bir siyasi eyleme yer yoktur' ifadesini kullandı.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, "Düşmanların ülkenin kalkınmasında yarattığı etkilerin ortadan kaldırıldığı ve alınan tedbirlerin İran'ın nükleer hareketinin gelişmesine yol açacağı konusunda çok iyimseriz" diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish