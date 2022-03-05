Grossi, İslami ile görüştü

Tahran'a güvenlik önlemleri konusunu görüşme üzere seyahat eden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami ile bir araya geldi.

Grossi'nin Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de görüşmesi planlanıyor.

İran ile UAEK arasında kalan sorunların çözülmesinin Viyana'da bir anlaşmaya varmak için gerekli adımlardan biri olduğunu belirtmekte fayda var.

Kemalvendi: İran ile UAEK arasındaki meselelerin bu görüşmelerde tamamen gözden geçirilmesi bekleniyor

Öte yandan Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, "Bu görüşmelerde İran ile UAEK arasındaki sorunların tamamen gözden geçirilmesi bekleniyor" dedi.

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki müzakerelerin birkaç dakika içinde başlayacağını ifade eden Kemalvendi, "Bu müzakerelerde İran ile UAEK arasındaki sorunların tamamen gözden geçirilmesi bekleniyor. Genel Müdürü'nün Tahran ziyareti bir günlük'' diye ekledi.

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