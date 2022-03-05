İran ile UAEK'nin ortak açıklaması

İslami ile Grossi, 17 Kasım 2021 tarihli GOV/2021/52 nolu belgede belirtilen konuların açıklığa kavuşturulması amacıyla aşağıdaki ortak bildiri üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

İAEK ile UAEK, işbirliklerini hızlandırmak ve güçlendirmek için 26 Ağustos 2020 tarihli Ortak Açıklama ve Sorunların çözümüne yönelik bildiri doğrultusunda işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Bu bağlamda, İAEK ile UAEK aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmaya vardı:

1. İAEK, en geç 20 Mart 2022'ye kadar UAEK'ye yazılı olarak İran'ın ele almadığı 3 tesisle ilgili UAEK tarafından verilen sorulara ilgili belgelerle birlikte cevap verecektir.

2. İAEK'nin yazılı açıklamalarını ve ilgili bilgiler ile bunları destekleyici belgeleri aldıktan sonra iki hafta içinde UAEK, bu ​​bilgileri gözden geçirecek ve İAEK'ye alınan bilgilerle ilgili herhangi bir soruyu soracaktır.

3. UAEK'nin İAEK'ye aşağıdaki konularda herhangi bir soru göndermesinden sonraki bir hafta içinde UAEK ve İAEK, bu tür bilgileri ele almak için Tahran'da bir araya gelecek. Her tesis için ayrı toplantılar yapılacaktır.

4. Yukarıdaki 1 ila 3. paragraflarda belirtilen faaliyetlerin tamamlanması ve UAEK tarafından ilgili değerlendirmenin ardından, Genel Müdür Haziran 2022'de düzenlenecek Guvernörler Kurulu'na kadar vardığı sonucu rapor etmeyi amaçlayacaktır.

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