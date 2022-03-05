Grossi: İran ile UAEK anlaşamazlarsa Nükleer Anlaşma'nın gerçekleşeceğini düşünmek yanlış

Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenleyen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, "Sayın İslami bu göreve geldiğinden beri düzenli toplantılar yaptık ve çeşitli sorunları çözmeye çalıştık. Sayın İslami'nin dediği gibi, hala açıklığa kavuşturulması gereken bazı özel konular var ve her iki taraf da denedi, ancak şu ana kadar bu alanda başarılı olamadık ve uzmanlarımız birbirleriyle sistematik bir biçimde konuşmaya çalışıyor' diye belirtti.

Bunun birkaç yönden önemli olduğuna dikkati çeken Grossi, 'Birincisi, bu toplantıyla aynı zamanda Viyana görüşmeleri yapılıyor ve bu sürecin müzakerelere paralel olduğu düşünülürse ve bizim müzakerelerimiz dikkate alındığında, buna paralel, bu iki süreç birbirine bağlıdır eğer İran ile UAEK bu ​​konuda bir güvence anlayışı olmazsa, Nükleer Anlaşma gibi kapsamlı bir anlaşmaya varılacağına dair bir düşünce olamaz' değerlendirmesinde bulundu.

Grossi konuşmasını şöyle devam etti:

'İlerlemesini umduğum ikinci nokta ise nükleer enerjinin büyük bir potansiyele sahip olduğu ve ülkelerin kalkınması için önemli olduğudur. Küresel ısınma, koronanın neden olduğu ekonomik gerileme dahil tüm konuları dikkate alarak, nükleer enerji de dahil olmak üzere çevre dostu enerji üretmenin çok önemli olduğu sonucuna varacağız.

Geleceğe doğru ilerlemek ve işbirliğini ilerletmek, ayrıca İran'ın nükleer enerji kullanabilmesi için geleceğe eskisinden daha fazla bakmamız gerektiğine inanıyorum.

Şu anda güvenliği artırmak tartışılıyor, ancak biri belgeleri ifşa etmek isterse, bunu engellemek zor olacaktır. Gündemimiz hiçbir ülke tarafından yönetilmiyor ve çalışmalarımız herhangi bir ülkenin kontrolünde değil. Önemli olan UAEK'nin bağımsızlığını korumaktır'.

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