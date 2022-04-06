10 bin Mw Elektrik Üretimi, ‘Nükleer bir Rönesans’tır

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami bugün düzenlenen bir basın toplantısında 9 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Reisi’nin katılımıyla düzenlenecek olan 16. Milli Nükleer Teknolojisi yıldönümü törenine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı söz konusu kurumun ülkedeki gelişmelerinin bilimsel araştırmaların sonuçlarından olumlu yönde etkilendiğini belirterek “İran Atom Enerjisi kurumu bazı ülkelerin yolumuza engel olmaya çalışması, bizim gelişmemizi istememesi ve bizimle işbirliği yapmamasına rağmen ülkemizdeki genç bilim insanlarının düşüncesi, bilgisi ve çabasıyla tanıklık ettiğiniz teknolojilere ulaşmayı başardı.” ifadelerini kullandı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami nükleer elektrik alanında önemli gelişmelerin olduğunu bildirdi.
Muhammed İslami şu ana kadar nükleer elektrik alanındaki ilerlemelerin yanı sıra söz konusu kurumun bir sonraki adımda yeni 10 bin Mw elektriği hedeflediğini bildirerek “10 bin Mw elektrik üretimi tam anlamıyla bir nükleer Rönesans’tır. 1401 hicrî-şemsî yılı bütçe kanununda da söz konusu hedefe ulaşmak için gerekenler yapıldı.” ifadelerine yer verdi.
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Tahran, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı yaptığı bir açıklamada nükleer elektrik alanında yaklaşık 10 bin Mw elektriğin üretileceğini duyurarak bu gelişmeyi “ Nükleer bir Rönesans” olarak nitelendirdi.
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