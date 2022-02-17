Ayetullah Hamenei: Düşman nükleer silah peşinde olmadığımızı biliyor

Ayetullah Hamenei, Tebriz halkının 18 Şubat 1978 yılında Tağut rejimi aleyhine kıyamının yıldönümünde, Tebriz halkı ile video konferans yöntemiyle yaptıkları görüşmede Tebriz’in İran milletinin direniş öğretim merkezi olduğunu söyledi.

18 Şubat tarihinin Tebriz’in İnkılap tarihinde parlama günü olduğunu ifade eden İslam İnkılabı Rehberi bugünün Tebriz halkı ve herkes için şükür günü olduğunu zira Tebriz’deki olayların devrimin sonuç vermesini sağladığını söyledi.

Tebriz halkının 18 Şubat tarihinde sergilediklerinin Kum halkının 9 Ocak 1978’deki kıyamının devamı olduğunu gösterdiğini, Azerbaycan’ın 300-400 yıldan beri milli birlik ve milli direnişin bayraktarı olduğunu söyledi.

Her hareketin zaferinin devamlılığına bağlı olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, bir adım atıldıktan sonra peşi sıra adımlar atılmamasının o hareketin başarısız olacağını söyledi.

İslam Devriminin siyasi işler, silah zoru ve particilikle kazanılmadığını belki halkın varlığı ile kazanıldığını ifade eden İslam İnkılabı Rehberi, halkın sokaklara çıkmasının Kum kentinden başladığını fakat Tebriz halkının kıyamının olmaması durumunda bu hareketin yarım kalmasının söz konusu olduğunu söyleri.

İmam Humeyni’nin devrim zaferi sonrası hatta hastalık döneminde peş peşe adımlarla devrimin sürekliliğini sağladığını belirten Ayetullah Hamenei, ‘’ Devrimci hareketin devamının anlamı yanı devrimin bugün ve gelecekteki hedeflerinin gözönünde bulundurulması ve ihtiyaçların teminidir.’’ dedi.

Devrim hedeflerinin ülkenin ilerlemesi, ülkede sosyal adaletin sağlanması, ülkede iktidar, İslami toplum yaratma ve nihayetinde yeni İslami Medeniyete ulaşmak olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, bu hedeflere ulaşmak için nelerin gerekli olduğunun tespit edilmesi ve onların yerine getirilmesi olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamenei, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) müzakerelerinde daha sonra sorunlar yaratan bazı meselere itirazları olduğunu ifade ederek, bu itirazların bazılarının dikkate alınmadığını ve sonraki sorunların ortaya çıktığını söyledi.

Devrim sloganının İstikbar ve müstekbir güçler karşı gelmek olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, İstikbar ve ABD karşısında teslimiyet sloganı atanların bu devrim ve hedeflerine bağlı olamayacaklarını söyledi.

İran milletinin direnişi ve dayanmasından dolayı yüce Allah’a şükürler ettiklerini ifade eden İslam İnkılabı Rehberi, bu direnişin sadece İran’da değil bölgeyi etkilediğini belirtti.

Bölge ülkelerinde direnişinin gelişmekte olduğunu ve ABD ile istikbarın bölgedeki kibrinin kırdığını ifade eden Ayetullah Hamenei, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın her gün daha fazla nükleer enerjiye bağlı hale geldiğini ifade eden Ayetullah Hameni, İran’ın da barışçıl nükleer enerjiye ihtiyacı olduğunu ve bugünden bunun düşünülmemesi durumunda yarın İran’ın eli boş kalacağını ve o zaman da İran’ın hareket kabiliyeti ve ilerlemesinin zor olacağını söyledi.

Ayetullah Hamenei, ‘’ Düşman, İran’ın nükleer enerji isteminin barışçıl olduğunu bilmekte, İran’ın nükleer bomba yapımı gibi saçma iddialar ortaya atılmakta, onlar bizim nükleer silah peşinde olmadığımızı bilmektedirler. Biz nükleer enerjiyi barışçıl amaçlar için kullanmak istiyoruz. Bunu bildikleri için İran milletinin bu göz alıcı bilimsel ilerlemesini önlemek istiyorlar. ‘’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi sözlerinin bir bölümünde gençlere hitaben, ‘’ Düşman’ın bugün hangi çizgide hareket ettiğini ve neyi hedef aldığını görünüz ve onun tam tersinde hareket ediniz, zira düşman, kamuoyu ve gençlerin düşüncesini hedef almaktadır.’’ ifadesini kullandı.

Düşmanın milyarlarca dolar harcayarak İran milleti özellikle gençleri bu yoldan geri döndürmek istediğini ifade eden Ayetullah Hamenei, düşmanın ekonomik baskılarla halkı İslami düzenden ayırmaya çalıştığını ve devrimin ilerlemesinde rolü olan kurumlar ve şahsiyetlere yalan ithamlarla yıpratmak istediğini söyledi.

Ayetullah Hamenei gençler ve İran milletinin medya vasıtası ile ortaya atılan yalanları ve ekonomik baskılara karşı durması gerektiğini vurguladı ve ‘’ Ekonomik baskılarla mücadelenin yolu ülke içinde çaba ve ambargoların etkisizleştirilmesidir. Bunun yanında diplomatik çabalar da iyidir ve İran’ın iyi ve devrimci temsilcileri ambargoların ortadan kaldırılması için çaba sarfetmektedirler.’’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ekonomik baskılara karşı üretimin güçlendirilmesi ve ekonomik hareketliliğin yapılması gerektiğini ve bu yönde de bilim temelli firmaların çabalarının çok önemli olduğunu söyledi.

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2012