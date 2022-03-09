ABD'den itiraf: İran nükleer silah üretme faaliyetleri yürütmüyor

Bu raporda, "Değerlendirmemiz, İran'ın şu anda nükleer silah geliştirmek için gerekli ve temel adımları atmadığı yönünde" denildi.

Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi şöyle devam etti:

''Temmuz 2019'da, ABD'nin Mayıs 2018'de Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden sonra İran, bu anlaşma ile belirlenen kısıtlamaların ötesine geçen eylemlere yeniden başladı. Tahran muafiyetleri almazsa, İranlı yetkililer muhtemelen uranyum zenginleştirmeyi yüzde 90'a kadar sürdürmeyi düşüneceklerdir.

İran'ın nükleer faaliyetlerine yeniden başlamasının ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesine geri dönülebilir bir yanıt olduğunu her zaman ifade ettiği ve mesajlarında, ABD'nin yaptırımları kaldırması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde bunun geri dönülebilir bir yanıt olduğunu ifade ettiği bilinmektedir''.

Amerikan istihbarat camiasının bu itirafı, İran İslam Cumhuriyeti'ni her zaman barışçıl nükleer faaliyet hakkında iddialarda bulunarak barışçıl olmayan bir program yürütmeye çalışmakla suçlayan başta ABD ve Siyonist rejim olmak üzere Batılı yetkililerin açıklamalarının bir reddidir.

Batılılar, bir nükleer silah üretmek için gereken nükleer malzemeyi biriktirmek amacıyla gereken süreyi ifade eden kendi hayali son tarihlerini belirlemenin bir temeli olarak İran'ın "nükleer kaçış" süresini azaltma konseptini gösterdiler. Nükleer Anlaşma'ya getirilen kısıtlamalarla bu sürenin bir yıla düştüğünü, ancak sonra birkaç aya ve şimdi birkaç haftaya ulaştığını iddia etmektedirler.

Wall Street Journal kısa süre önce ABD yetkililerine atıfta bulunarak, Biden yönetiminin yeniden canlandırılan nükleer anlaşmanın İran'ın bir yıldan az bir sürede nükleer silah üretmek için nükleer yakıt biriktirmesini sağlamasını beklediğini iddia etmişti.

Amerikan gazetesi, hükümet yetkililerinin geçen yıl İran'ın nükleer programının 12 aylık bir nükleer kaçış olarak kabul edilemeyecek kadar ileri olduğu sonucuna vardığını iddia etti

Btün bunlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti savunma doktrininde nükleer silahların geliştirilmesini meşrulaştırmadığını belirtmiş ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nı (NPT) imzalayan ve Uluslararası Enerji Kurumu üyesi olarak barışçıl amaçlarla nükleer teknoloji edinme hakkına sahiptir.

Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişleri İran'ın nükleer tesislerini birkaç kez ziyaret etmiş, ancak ülkenin barışçıl nükleer enerji programının askeri amaçlardan saptığına dair hiçbir kanıt bulamamışlardır.

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