Nükleer enerji gelişimi ciddiye alınmalıdır

Devrim Dini Lideri Ayetullah Hamanei, Ağaç Dikme Günü ve Doğal Kaynaklar Haftası münasebetiyle bugün (Pazar) öğle saatlerinden önce Dini Liderliği Ofisi'ne iki fidan dikti.

Ayetullah Hamanei daha sonra İmam Hüseyin'in kutlu doğumu dolayısıyla İran milletini tebrik ederek, bu kutsal İmam'ın varlığını İran milleti ile Şii ve Şii olmayan tüm Müslüman milletlerin sevgisinin merkezi olduğunu söyledi.

Ağaç dikmeyi tamamen dini ve devrim niteliğinde bir hareket olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, "Elbette ağaçların bakımı da yapılması gereken çok önemli bir görevdir. Canlı bitkiyi ruhun rahatlığı ve insan bedeninin koruyucusu, insanlar için ilahi ve her yönden rızkın kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle orman ve çevre ile bitki örtülerinin tahribi kesinlikle ulusa çıkarların tahribi demektir ve acil durumlar hariç ormanların inşaat çin tahribi milletin zararınadır'' diye konuştu.

Çevreye dekoratif ve marjinal bakışı reddeden Ayetullah Hamanei, bu konuyu ülkenin en temel sorunlarından biri olarak değerlendirerek, "Çevreyi koruma alanındaki en ciddi işlerden biri, halkların muazzam ve hayati öneme sahip iki servet kaynağı olan su ve tıooprağı koruması ve onlara israftan kaçınılması gerektiğidir. Yetkililerin bu konuda uzmanların görüşlerine dikkat etmesi gerekiyor'' diye açıkladı.

Yaban Hayatını Koruma'nın ulusal çıkarlar pahasına görmezden geldiği bir diğer konu olduğuna değinen Ayetullah Hamane, "İslam'da avlanmaya ancak gıda ihtiyacı varsa izin verilir, aksi halde yasa dışıdır. Bu nedenle yasa dışı avcılık ciddiye alınmalı ve yaban hayatı koruma konusuna önem verilmelidir' değerlendirmesinde bulundu.

Çevre Teşkilatı'na ve Tarım Cihadı Bakanlığı'na tarım arazilerinin dönüştürülmesinin önlenmesi çağrısında bulunan Devrin Lideri, "Bu, milli menfaatlerin aleyhinedir ve tarım arazileri geliştirilmelidir" ifadesine yer verdi.

Ayetullah Hamanei temiz enerjinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, nükleer enerji gibi dünyada ve bölgemizdeki ülkelerde kullanımı giderek artan fosil olmayan enerjinin geliştirilmesinin yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisinin de ona doğru ilerlediğini söyledi.

Halkı ağaç dikmeye ve korumaya çağıran Ayetullah Hamanei, "Bütün önemli işleri yapmak milli destek gerektirir ve ağaç dikmek, korumak ve ağaçların yok olmasını önlemek, ülkede bitkisel örtünün gelişmesine katkı sağlar' diye ekledi.

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