Kapsamlı Nükleer Kalkınma Stratejisi Senedi Yakında Tanıtılacaktır

Hükumet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi Salı günü yeni hicrî-şemsi yılında düzenlenen ilk basın toplantısında mübarek Ramazan ayını tebrik ettikten sonra “İran İslam İnkılabı Lideri her yıl olduğu üzere yeni yılın başında yılın sloganını belirleyerek hükumet yetkililerine ve halkımıza yeni bir ümit vermiş oldu. İslam İnkılabı Lideri’nin bu hükumet hakkındaki görüşü ümitlendirici ve beyan ettiği konular her zaman olduğu gibi ülkemizin meselelerine çözüm yolu olacaktır.” ifadelerini kullandı.



Hükumet sözcüsü açıklamasının devamında hükumetin İran İslam İnkılabı Lideri’nin Nevruz konuşmasının ardından harekete geçtiğini belirterek bu doğrultuda tarım ve doğal kaynaklar alanlarında bilgi tabanlı ve istihdam yaratıcı üretimi destekleyecek taslakları önceliklerine eklediğini belirtti.



Cehromi İran Milli Nükleer Enerji günü olarak adlandırılan 9 Nisan’a yaklaştığımızı belirterek, bu yıl nükleer enerji kurumunda düzenlenecek olan törende Cumhurbaşkanı Reisi’nin de katılacağını belirterek “Söz konusu törende ülkenin kapsamlı nükleer kalkınma stratejisi senedi tanıtılacaktır” ifadelerine yer verdi.



İran hükumet Sözcüsü açıklamasının devamında IRNA muhabirinin ABD’nin Devrim Muhafızlarıyla ilgili İranlı hakiki ve hukuki isimlere karşı uyguladığı yeni yaptırımlara ilişkin sorduğu soruya “Şeffaf müzakerelerin esnasında yeni yaptırımların uygulanması müzakere tarafının ciddi olmadığını ve iyi niyetler beslemediği gösterir.” şeklinde cevap verdi.



Ali Bahadori Cehromi İran’a karşı uygulanan yeni yaptırımlara dair açıklamasının devamında “Bu ve buna benzer yaptırımların uygulanması, ABD’nin halkımıza karşı düşmanlık beslediğini daha net bir şekilde milletimize hatırlatarak ABD’nin müzakerelerde iyi niyet taşımadığını göstermektedir.” ifadelerine yer verdi.



Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

