Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Bundan Daha Fazla Siyonistlere Taviz Vermesin

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve birçok yüksek askeri yetkilinin katılımıyla 16. Milli Nükleer Teknoloji Yıldönümü töreni düzenlenmekte.
İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami söz konusu törende yaptığı konuşmada “İran Atom Enerjisi Kurumunun bereket dolu varlığından yaklaşık yarım yüzyılın geçmesinin ardından bugün yüce Allah’ın inayetiyle 13. hükumetin iktidara geçmesinden bu yana mevcut kısa süre içinde Atom Enerjisi Kurumu’nun geçmişteki performansını ve kurumun güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirdik. Bu değerlendirmeden yola koyularak seçkin uzmanlar toplumundan oluşan bir grup ile beraber hareket ederek Kapsamlı Stratejik Nükleer Sanayi Ufuk Belgesini hazırladık.”
İslami açıklamasının devamında bu belgenin İran Atom Enerjisi kurumunun en temel eksikliklerinden olduğunu belirterek yeni hükumetin ülkenin mevcut durumu incelemele odalarında da bu meselenin dikkate alındığını hatırlattı.
Atom Enerjisi Kurumu Başkanı açıklamasının devamında “Allah’ın izniyle ve iş arkadaşlarımız ve uzmanlarımızın kesintisiz çabalarıyla ülke tarihinde ilk defa Stratejik Nükleer Sanayi ufuk belgesi, 20 yıllık bir ufukla hazırlandı. Söz konusu ufuk belgesi onay aşamalarından başarılı bir şekilde geçmiştir ve bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi tarafından tanıtılacaktır.” dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına değinerek “Bu kurumdan İran’ın şeffaf politikasının karşılığında kendi yasal görevlerini uygulamaya müteahhit olmasını ve bundan fazla Siyonist rejimi öncülüğündeki İran milleti düşmanlarının aşırı isteklerine, baskılarına ve tahrip edici operasyonlarına taviz vermemesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
İslami İran İslam Cumhuriyeti’nin teknoloji ve bilim alanlarında çok hızlı bir şekilde ilerlemelerini artıracağını belirterek bu yılın İran İslam Cumhuriyeti’nin gelişimi açısından bir dönüm noktası olacağını vurguladı.
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Tahran, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu bugün Milli Nükleer Teknoloji yıldönümünde yaptığı konuşmada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna değinerek bu kurumun kendi görevlerine müteahhit kalıp Siyonist rejimi öncülüğündeki İran düşmanlarının aşırı isteklerine bu kadar taviz vermemesi çağrısında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve birçok yüksek askeri yetkilinin katılımıyla 16. Milli Nükleer Teknoloji Yıldönümü töreni düzenlenmekte.
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