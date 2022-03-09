Avrupa: Yaptırımların kaldırılması Nükleer Anlaşma'nın önemli bir parçasıdır

AB üyesi ülkelerin yanı sıra Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve San Marino tarafından yayınlanan açıklamada, ''Avrupa Birliği, UAEK Yönetim Kurulu'nun tam ve etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik kararlılığını ve sürekli desteğini bir kez daha teyit eder ve stratejik açıdan bu önemli anlaşmayı korumak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam etmeye kararlıdır" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Avrupa Birliği, tüm ülkeleri BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı doğrultusunda uygulanmasını desteklemeye çağırıyor" denildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı, İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında P5+1 grubu üyeleriyle 12 yıl süren görüşmelerin ardından 20 Temmuz 2015'te BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmasıyla kabul edilerek, İran'a karşı çıkarılan ve o ülkeye karşı nükleer konuda kapsamlı yaptırımlara yol açan bir önceki karar yürürlükten kaldırıldı.

Açıklamada, "Avrupa Birliği, UAEK Yönetim Kurulu Ortak Komisyonu'nun yoğun diplomatik çabalarını ve AB Yüksek Temsilci'nin UAEK Koordinatörü olarak ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya geri dönmesini kolaylaştırmak için ilgili tüm ortaklarla temaslarını desteklemektedir. İran'ın nükleerle ilgili taahhütlerinin tam ve doğrulanmış olarak uygulanması, uluslararası toplumun nükleer silahların yayılmasının önlenmesi için gerekli garantileri almasını sağlayacaktır'' diye belirtildi.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı olarak çekilmesine ve yaptırımların yeniden uygulanmasına değinmeyen Avrupa Birliği, "İran'ın nükleer taahhütlerinin tam olarak uygulanmasının yanı sıra nükleerle ilgili yaptırımların kaldırılması, anlaşmanın önemli bir parçasıdır" diye açıkladı.

Açıklamada ayrıca AB'nin Nükleer Anlaşma kapsamındaki yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere yükümlülüklerine tam olarak uyduğu iddia edildi.

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