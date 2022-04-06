İran İslam Cumhuriyeti’nin Bloke Edilmiş Döviz Kaynaklarının Serbest Bırakılması

‌Bir yetkili İRNA’ya yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti’nin bloke edilmiş döviz kaynaklarının serbest bırakılmasına dair bir sözleşme yapıldığını bildirdi.



Bugün bazı medya kaynakları İran’ın bloke edilmiş döviz kaynaklarının büyük bir kısmının serbest bırakıldığını bildirdi. İran’a geri iade edilen miktarın geçtiğimiz günlerde İran ve İngiltere anlaşmasının ardından İngiltere’nin geri ödediği 470 milyon Euro’nın kaç katı olduğunu belirtildi.



Bu doğrultuda yapılan yeni anlaşma KOEP anlaşmasından bağımsız olarak yapılmıştır ve İran için geçtiğimiz son haftalarda gerçekleşen ikinci önemli döviz kaynakları gelişmesi olmuştur.





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