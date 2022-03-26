Anlaşma Noktasına Yaklaştık Ancak Henüz Çözülmemiş Birkaç Önemli Mesele Var

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İran televizyonuna yaptığı açıklamada müzakerelerin son durumunu değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan açıklamasında KOEP’in ötesinde bir müzakerenin söz konusu olmadığını bildirerek yaptırımların kalkması konusunda büyük gelişmeler yaşandığını belirtti.



İran Dışişleri Bakanı açıklamasını şöyle sürdürdü:



“ABD’liler doğrudan müzakere etmek istiyordu ve defalarca Biden’in bu şekilde iyi niyetini göstermek istediğini dile getirdiler. Biz de ABD’nin eğer anlaşma konusunda iyi niyeti varsa İran’a karşı yaptırımları kaldırması gerektiğini belirttik. Biz (ABD müzakere heyeti ile) hatıra fotoğrafı çekme peşinde değiliz. Bizim istediğimiz pratikte gerekli adımların atılmasıdır. Biz bu meseleye aracılara da ilettik.”



Emir Abdullahiyan açıklamasının devamında “Anlaşmaya yaklaştık ancak geriye kalan birkaç konu var. Bu konuların sayısı olarak az ama bir o kadar da önemli. Sayın Mora birkaç saat içinde Tahran’a gelecek ve son gelişmeler karşılıklı olarak değerlendirilecek.” dedi.



İranlı yetkili “Müzakerenin son aşamalarında, müzakere engel olan temel mesele ABD’li tarafının hırsıdır. Onların fazladan yaptıkları talepleri Borell’e de ilettim ve ona bizim de talepte bulunabileceğimiz birçok konu olduğunu hatırlattım. Şimdiye kadar müzakerelerin kesin bir sonuca varmasını engelleyen temel mesele, ABD’li tarafın ele aldığı birtakım konular. Bazı meselelerde görüş ayrılıklarımız var. Uygulama aşamasında ABD’li tarafın adım atması gerektiğini ABD kabul etti.” şekline konuştu.



İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında “ABD’nin tek taraflı yaptırımlar listesinden hakiki ve hukuki şahısların adının kaldırılması gerektiği de müzakerelerimizin önemli meselelerinden biridir. Önemli bir mesele de Devrim Muhafızları’dır. Devrim Muhafızları konusunda, bu teşkilatın güvenlik ve savunma rolünün dikkate alınmasıdır.” dedi.



Emir Abdullahiyan 3 Avrupa ülkesiyle anlaşmanın nihai metnine ulaştıklarını belirterek Çin ve Rusya’nın nükleer anlaşmanın yanında durduğunu duyurdu.



İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında “ABD’ye yakın ülkelerin dış politika sorumlularına da ilettiğimiz üzere ABD’den aldığımız mesajların arasında birçok çelişki söz konusu. Biz sağlam bir taahhüt almadığımız ve anlaşmaya varılmadığı sürece asla nükleer başarılarımızın devamı hiçbir değişikliğe maruz kalmayacaktır.” ifadelerini kullandı.



Emir Abdullahiyan Suudi Arabistan ile ilişkiler hakkında ise “Biz Suudi Arabistan ile yeni bir müzakere aşamasına varmak istersek tüm boyutların göz önünde bulundurulması gerekir ancak Suudi Arabistan’ın durumu son toplu idamlar sonucunda değişmiştir.” dedi.



İran Dışişleri Bakanı açıklamasının sonunda “Suudi Arabistan da savaşın sonlanması doğrultusunda İran’dan talepte bulunmuştu ancak müzakere masasında savaşta elde edemediklerini elde etmeye çalışıyorlardı yoksa biz de savaşı ve savaşın Yemen’de ve bölgede yayılmasını onaylamıyoruz.” ifadelerine yer verdi.







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