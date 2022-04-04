ABD, Anlaşmayı Kendi Ülke İçi Meselelerinden Dolayı Rehin Tuttu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Pazartesi günü Dışişleri Bakanlığındaki yeni yılın ilk basın toplantısında geçtiğimiz hicrî-şemsî yılında İran’ın diplomatik karnesini değerlendirerek “Yaptırımların etkisizleştirilmesi, özel ve devlet ticaretlerinin artması, petrol ve petrol dışındaki ticaretler alanlarında başarılı bir performans gösterdik.” dedi.



Said Hatipzade ABD’nin KOEP ile ilgili tutumlarını eleştirerek “Bugün karşımızda olan hükumetin kendi görevlerine uyan değil, yasal araçları kullanarak görevlerini yerine getirmeme çabasında olan bir hükumet olduğunu unutmayalım. Viyana’daki görüşmeler ABD’nin yaklaşımından ötürü durdurulmuş vaziyette. ABD geriye kalan konuları kendi ülke içi meseleleri için rehin tutmuştur ancak İran sonsuza dek bekleyemez. ABD bir anlaşma yapılmasını istiyorsa siyasi kararını biran evvel almalıdır.” şeklinde konuştu.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında Enrique Mora’nın Tahran ziyaretinin bazı konuların açıklığa kavuşmasına sebep olduğunu belirterek “Sayın Mora bazı konuları bize iletti ve bizimle fikir alışverişinde bulundu. Biz görüşlerimizi kendisine ilettik. Bizim mesajımız, yanıtlarımız ve isteklerimiz gayet açıktı. Mora’nın ziyareti bu durumdan çıkmak için gerçekleşti. Biz İran İslam Cumhuriyeti olarak yine geriye kalan konuların çözülmesi için farklı bir yolu denemeye çalıştık. Mesajları aktaranların da tanıklık ettiği üzere, bu bağlamdaki en çok yenilikçilik İran’a ait oldu.” ifadelerini kullandı.



İranlı yetkili açıklamasının devamında “Geçtiğimiz iki haftada bizim için netleşen gerçek, Biden ve Beyaz Saray’ın henüz karar almadığıdır. Maalesef büyün anlaşmayı kendi partiler arası meseleler ve ABD’nin iç meseleleri için rehin tutarak birçok uluslararası anlaşmanın yenilgiye uğramasına yol açan yaklaşımı izliyorlar yani uluslararası bir anlaşmayı iç parti kavgalarına tabi kılıyorlar.” dedi.



Hatipzade “Bugün müzakerelerin durdurulmuş olması ve önümüzdeki günlerdeki gecikmelerin sorumlusu ABD’dir ve bu sorunun çözüm yolunu Beyaz Saray’da aramak gerekir. Onların İran’ın 4+1 ülkelerinin de onayladığı makul isteklerine mantıklı bir yanıt vermeleri gerekiyor, bu durumda Viyana’ya geri dönmeye hazır oluruz. Eğer ABD bizim kırmızı çizgilerimizden asla geri adım atmayacağımızdan ve taleplerimizden taviz vermeyeceğimizden emin olursa, anlaşmaya ulaşma noktası yakındır.” ifadelerine yer verdi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü basın toplantısında yaptığı konuşmanın devamında “Tek taraflı yasa dışı yaptırımlar ABD’nin rutin bir alışkanlığı olmuş durumda. ABD gerçekten de dünyanın polisi, hakimi ve jüri heyeti olduğuna ve söz konusu ülkenin iç yasalarının uluslararası kanunlar olduğuna inanmış. Bunlardan hiçbiri doğru değildir. ABD diğer hükumetlerle eşit bir düzeyde olan bir hükumet olarak uluslararası görüşmelere katılması gerektiğini kabul etmelidir. Zorbalık yaparak daha fazlasını istemekle bir yere varamazlar.” dedi.



Said Hatipzade ”Tüm anlaşma Washington’un siyasi kararını bekliyor ve haftalardır herkes bunu beklemektedir. Konu hakiki ve hukuki şahıslar ve İran’ın ekonomik çıkarlarıdır.” ifadelerine yer verdi.



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