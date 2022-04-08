ABD: İran İle Anlaşmamız Yakın Ve Kesin Görünmüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Jalina Porter uluslararası basın mensuplarıyla telefon oturumunda İran İslam Cumhuriyeti ile nükleer müzakerelere değinerek “Şimdilik hiçbir yeni gelişme yok. Anlaşma ne yakın ne de kesin görünmüyor.” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi açıklamasının devamında İran Devrim Muhafızlarının sözde “Yabancı terörist organizasyonları listesi” olarak bilinen listeden çıkmasına ilişkin “Joe Biden ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in İran Devrim Muhafızları Kudüs gücüne dair görüşüne katılıyor.” ifadelerini kullandı.
Porter, ABD Başkanı’nın Mark Milley’in İran Kudüs gücünün bir terör teşkilatı olduğuna dair tutumuna katıldığını iddia etti.
ABD Dışişleri Bakanı Ned Price’ın Avrupa ziyaretinden ötürü yokluğunda bu Bakanlığın Sözcüsü olarak görev yapan Jalina Porter basın mensuplarına nükleer müzakerelerinde bundan fazlasına değinemeyeceğini söyledi.
ABD Genelkurmayı General Mark Milley Perşembe günü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücünün yabancı terör teşkilatı listesi olarak adlandırılan listeden çıkmasına karşı olduğunu belirtmişti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı son açıklamalarında Viyana müzakerelerindeki duraksamanın sorumlusunun ABD’lilerin aşırı istekleri olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti milletinin yüksek çıkarları ve kırmızı çizgilerden taviz verilmemesi doğrultusunda güçlü ve mantıklı bir duruş sergilediklerini belirtti. İran Dışişleri Bakanı İran’ın asla ABD’nin fazladan aşırı isteklerine taviz vermeyeceğini vurgulayarak ancak Beyaz Saray gerçekçi bir duruş sergilediği takdirde anlaşmanın mümkün olacağını bildirmişti.
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Tahran, İRNA- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Jalina Porter İran ile anlaşmanın yakın ve kesin olmadığını belirterek Biden’in ABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Devrim Muhafızları Kudüs Gücüne dair görüşüne katıldığını söyledi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Jalina Porter uluslararası basın mensuplarıyla telefon oturumunda İran İslam Cumhuriyeti ile nükleer müzakerelere değinerek “Şimdilik hiçbir yeni gelişme yok. Anlaşma ne yakın ne de kesin görünmüyor.” dedi.
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