Müzakerelerin son ve en önemli günleri

Viyana'dan gelen görüşmelerin sonucuyla ilgili çelişkili haberlere rağmen, kesin olan bir şey var ki, o da görüşmelerin son aşamasına geldiği ve Batılı tarafların bunun için müzakere etmeleri gerektiğidir. Müzakereleri ilerletmenin ve bir anlaşmaya varmanın anahtarı, yaptırımların etkili ve pratik bir şekilde kaldırılmasıdır.

Tahran'a yaptığı iki günlük kısa bir ziyaretin ardından dün sabah Avusturya'nın başkenti Viyana'ya dönen İran İslam Cumhuriyeti Başmüzakerecisi Ali Bakıri, diplomatik istişarelerinin devamında AB Müzakereler Koordinatörü ve AB Temsilcisi Enrique Mora ile bir araya geldi.

Ülkemizin Viyana'daki müzakerecileri bu tur müzakerelerde İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgilerini takip etmeye çalıştılar. Rusya'nın müzakerecisi Mihail Ulyanov, "İranlı meslektaşlarım İran'ın ulusal çıkarları için aslanlar gibi savaşıyor. Gerçekten öyle ve ben oldukça ciddiyim. Her virgül ve her kelime için mücadele ediyorlar ve kural olarak oldukça başarılıdırlar. Bunu itiraf etmeliyim'' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise düzenlediği basın toplantısında, Viyana görüşmelerinde uzun bir yol kat edildiğini ve bir dizi konuda anlaşmaya varıldığını kaydederek, ''Bununla birlikte, İran'a yönelik ağır Batı yaptırımlarının henüz sona ermediği ve Washington'un bunda büyük bir rolü olduğu göz önüne alındığında, ABD Hükümetini mevcut müzakere sürecinde İran ile yatırım hakları ve ekonomik işbirliğimizin kaybedilmeyeceği konusunda bize yazılı bir garanti vermeye çağırdı'' diye belirtti.

Rusya Federasyonu'nun Tahran Büyükelçisi Levan Cagariyan da düzenlediği basın toplantısında, Rus yetkililerin ABD'nin yazılı garantisinin Rusya ve İran'ın çıkarlarını içermesi gerektiğine ilişkin açıklamalarına ilişkin olarak, ''Rusya-İran işbirliği Rusya'ya uygulanan yaptırımlara rağmen hiçbir zorlukla karşılaşmamalıdır'' ifadesini kullandı.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi, "Bu yazılı garanti, İran ile sadece Nükleer Anlaşma çerçevesinde değil, Nükleer Anlaşma dışında da planlarımızı kapsıyor. ABD güvenilir değil, bu konuda yazılı ve medya güvencesi istiyoruz'' diye konuştu.

Ancak Reuters, ismi açıklanmayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, ABD'nin Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının Nükleer Anlaşma ile ilgisi olmadığını ve anlaşmanın olası yeniden canlandırılması üzerinde hiçbir etkisi olmaması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların Nükleer Anlaşma ile hiçbir ilgisi olmadığını ve anlaşmanın olası uygulaması üzerinde hiçbir etkisi olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Pazartesi gecesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın hem savaşa hem de yaptırımlara karşı olduğunu vurgulayarak, ''Rusya gibi bir ülke yaptırım ortamından etkilenmemeli'' dedi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımları eleştiren Lavrov ise iki ülke arasında her alanda işbirliğinin önemini vurguladı.

Viyana'dan çeşitli haber kaynakları, anlaşma metninin Viyana'da tamamlandığını iddia ediyor; Ancak Viyana müzakerecilerine göre, Washington'un siyasi kararıyla çözülmesi gereken önemli sorunlar var. Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesine rağmen, önemli konular devam ediyor ve henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı.

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