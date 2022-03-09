Viyana görüşmelerinin sonucu, bölge ile kültürel etkileşimlerimizde rolü yok

Al-Mayadin TV'ye verdiği röportajda İslam Devrimi'nin kültür ve sanat alanındaki yaklaşımına atıfta bulunan İsmaili, "Devrimden sonraki yıllarda İran halkı sekiz yıl savaşın ardından düşmanların kültürel işgali ile karşılaştı, çünkü İslam Devriminin kültür alanında avantajları var. Bu, siyasi değil, kültürel bir devrimdir ve kültür, hiçbir zaman İslami sistemin ana önceliğinden çıkmamıştır'' dedi.

Hükümetin kültüre yaklaşımına değinen İsmaili, "Devrimci hükümet kültürel diplomasiyi ve bölgeyle iyi kültürel ilişkilerin bileşenini dikkate alıyor. Lübnanlı kardeşlerle konuştuğumuzda, İslam öncesi medeniyetten bu yana çok ortak noktamız olduğu konusunda aramızda bir anlayış var. Tüm ülkelerle etkileşimi ve Lübnan ve komşu ülkelerle kültürel çalışmamızın doğasını arıyoruz'' diye belirtti.

Son 500 yılda İran medeniyetinin önemli bir kısmının Lübnanlı düşünürlerden etkilendiğini kaydeden İsmaili, ''Yeni hükümet, tek bir vücut olduğumuz için komşularla etkileşimi genişletmeyi planlıyor'' ifadesini kullandı.

Siyasi gelişmelerin, özellikle Viyana görüşmelerinin bölgesel kültürel etkileşimler üzerindeki etkisine ilişkin soruya İsmaili, "Anlaşılsın ya da anlaşılmasın, etkileşimler artacak, çünkü devrimci hükümet kültürel etkileşimlere dayanmaktadır. Hükümetin ilk 6 ayında birçok bina, salon ve kültürel mekan tamamlandı ve işletme için bütçeler enjekte ediliyor. Devlet kültür ve sanata önem veriyor. Yayınladığım dönüşüm planında önceliklerden biri de kitlesel kültür ve sanat üretimlerine puan vermek. Lübnan'da başlayan sanat ve kültür diplomasisinin ekonomisine önem vermek ciddi yaklaşımlarımızdan biridir. Sanat ve kültür insanları bizimle rahat konuşur. Eleştiriyorlar ve iyi bir interaktif atmosfere sahibiz'' değerlendirmesinde bulundu.

Dünya ile etkileşimle ilgili başka bir soruya yanıt olarak İsmaili, "Söyleyecek hiçbir şeyi olmayan biri etkileşimden korkar. Ama İran ve İslam medeniyeti ve bizim muhteşem eserlerimizin söyleyecek çok şeyi var ve her türlü katılımı, diyaloğu ve etkileşimi memnuniyetle karşılıyoruz. Batılılar İranofobiyi yayıyorlar. İslam Devrimi emperylizme karşı savaşmak için kurulmuştur ve İslam Cumhuriyeti'nin görüşü emperyalizmden kaçınmaya yöneliktir'' diye açıkladı.

İran'da 14 bin lisanslı medya kuruluşuun olduğuna değinen İsmaili, ''Herhangi bir din, inanç ve eğilimle birbirimizle konuşuyoruz. Elbette bazı sorunlar yaşamışızdır, ancak yaygın bir kültür savaşıyla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Batı, İran'ın uygunsuz bir imajını sergilemek istiyor ve biz de medya, kültürel ve sanatsal üretimler aracılığıyla İslami İran'ın gerçek yüzünü resmetmeye çalışıyoruz'' dye ekledi.

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