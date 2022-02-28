Lübnan Kültür Bakanı'ndan Tahran-Beyrut kültürel ilişkilerinin gelişmesine vurgu

İran Kültür Haftası etkinliklerine katılmak için Lübnan'a giden Kültür ve İslami İrşat Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile bir araya gelen el-Murtaza, İran Kültür Haftası için planlanan programlara desteğini açıkladı ve ikili işbirliği yoluyla iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişimini görmeyi umduğunu belirtti.

Kültür ve İslami İrşat Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, İran İslam Cumhuriyeti Kültür Haftası'na katılmak ve açılışını yapmak için Lübnan'da.

Lübnan'daki İran Kültür Haftası, bugün İran ve Lübnan Kültür Bakanlarının katılımıyla ve İran Ulusal Orkestrası'nın Beyrut'taki Lübnan Sanat Topluluğu "Resalat" amfi tiyatrosunda vereceği konserle başlayacak.

Kültür Bakanı İsmaili twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Lübnan Kültür el-Murtada'nın davetlisi olarak Lübnan'a yapılan bu ziyaret, kültürel ilişkileri güçlendirmeye ve hedefler ile meseleleri birbirine bağlamaya yönelik bir adımdır. Bir kültür, direniş ve haysiyet ülkesi olan Lübnan'da İran İslam Cumhuriyeti Kültür Haftası'nın tören ve ritüellerini kutluyoruz" ifadesini kullandı.

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