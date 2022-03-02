İran Kültür Bakanı: İran’ın Lübnan’da kültür haftasının düzenlenmesi kardeşçe ilişkilerin güçlenmesi için fırsattır

İsmaili düzenlenen törende yaptığı açıklamada, her ülkenin kimliğinin halkının kültür ve sanatı ile şekillendiğini belirterek, kültür ve sanatın bir milletin tecrübelerinin özü ve bu milletin kendini ve dış dünya gerçeklerinden algısını gösterdiğini söyledi.

İran ve Lübnan kültür ve sanatında manevi ilhamların önemli yere sahip olduğunu ifade eden İsmaili, Lübnan’ın doğuyu Avrupa’ya bağlayan bir kapı olduğunu ve uzun yıllar doğunun Avrupa’da yayılan manevi düşüncesinin köprüsü olduğunu söyledi.

İki ülke kültürünün de medeniyet yaratan kültürler olduğunu ifade eden İsmaili, kültür haftası düzenlenmesinin ilişkilerin gelişmesi için fırsat olduğunu söyledi.

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2012