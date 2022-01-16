16 Oca 2022 13:38
Journalist ID: 2394
News Code: 84615256
0 Persons

Tahran'da düzenlenecek 2. çevrim içi kitap fuarına 15 ülkeden yayıncılar katılacak

Tahran'da düzenlenecek 2. çevrim içi kitap fuarına 15 ülkeden yayıncılar katılacak

Tahran,İRNA- Tahran'daki 2. Çevrim İçi Kitap Fuarının Başkanı Ali Ramazani, etkinliğin uluslararası bölümünde 15 ülkeden yayıncıların 20 bin kitap sunacağını söyledi.

Ramazani, 'Uluslararası bölümde İspanya, İtalya, Hindistan, İsveç, ABD, Irak, Bahreyn, Lübnan, Irak, Mısır, Suriye ve diğer ülkelerden 20 bin eser yer alacak. Geçen yıl ise 15 bin eser izleyiciyle buluşmuştu'dedi.

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha