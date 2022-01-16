Tahran'da düzenlenecek 2. çevrim içi kitap fuarına 15 ülkeden yayıncılar katılacak

Ramazani, 'Uluslararası bölümde İspanya, İtalya, Hindistan, İsveç, ABD, Irak, Bahreyn, Lübnan, Irak, Mısır, Suriye ve diğer ülkelerden 20 bin eser yer alacak. Geçen yıl ise 15 bin eser izleyiciyle buluşmuştu'dedi.
Tahran,İRNA- Tahran'daki 2. Çevrim İçi Kitap Fuarının Başkanı Ali Ramazani, etkinliğin uluslararası bölümünde 15 ülkeden yayıncıların 20 bin kitap sunacağını söyledi.
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