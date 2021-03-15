Kültürel ortaklıklar, İran ve Türkiye’nin yayın ve kitap alanındaki işbirliğinin temelidir

Dehgankar görüşmede Kuran-i Kerim’in Müslümanların birlik sebebi olduğunu belirterek, kitapların insanları bir araya getirmeyi başardığını ve bunun da ülkeler ve milletlerin kitaplara olan sevgilisini gösterdiğini söyledi.

İstanbul Fellowship çerçevesinde yapılan faaliyetlerin Türkiye yayıncılığı açısından mutluluk verici olduğunu belirten Dehgani, İran’da da benzer faaliyetlerin yapıldığını söyledi.

Dehgani, gelecek dönem düzenlenecek Tahran Sanal Kitap Fuarında Türkiye’nin Özel Misafir olarak ağırlamak istediklerini ayrıca iki ülke Kuran-i Kerim fuarlarında da karşı ülkenin katılımının incelenmesini istedi.

İstanbul Fellowship İcra Kurulu Başkanı Mustafa Doğru da İran’ın katılımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, İran Sanal Kitap Fuarı düzenlenmesine tebrik etti.



6. Uluslararası İstanbul Fellowship Programı'na İran dahil 71 ülkeden 357 katılımcı katıldı.

Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı, İran Kitap ve Edebiyat Evi'nin makro politikaları ve misyonları arasında yer alan İran İslam Cumhuriyeti'nin kültürel diplomasinin geliştirilmesinin ve yayın kapasitelerinin kitap ve yazılı yayın yoluyla tanıtılmasının önemini göz önünde bulundurarak, 6. Uluslararası İstanbul Fellowship Programı'na katıldı.

Her yıl telif ve çeviri görüşmeleri yapmak amacıyla yabancı yayımcıları İstanbul’a getiren programda bu yıl görüşmelerin bir kısmı yüz yüze planlanırken bir kısmı da online olarak gerçekleşecek. Karma bir yapıda planlanan organizasyon 9-10-11 Mart 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bu yıl 6.sı düzenlenen programda yayıncılık dünyasında etki görülen kişi ve kurumlara ilk kez “İstabul Fellowship Ödülleri” verildi.

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