İran çocuk kitapları Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'nın en iyileri listesinde

2020 Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'nın en iyi çocuk yayıncıları arasında yer alan Dudu Yayınevi, Asya kıtsı bölümünde en iyi yayınevi ödülünü almak için Çin, Japonya ve Güney Kore'den yayınevleri ile yarışacak.

Dudu Yayınevi, Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'nın en iyi yayınevleri adayları listesinde yer alan ilk İran yayınevidir.

2013 yılında Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'nın 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle çocuk yayınevleri dalında en iyiler için ödül verilmeye başlandı.

İtalya'nın Bologna kentinde 12-15 Nisan tarihleri ​​arasında düzenlenmesi planlanan Bologna Çocuk Kitapları Fuarı koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 4 Mayıs'a ertelenerek online olarak yapılacak.

Dünyanın en prestijli çocuk kitap fuarlarından biri olan "Bologna Çocuk Kitapları Fuarı" (BCBF), internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, fuar yetkililerinin çocuk yayıncıları için yeni bir imkan oluşturmaya kararlı oldukları aktarıldı.

Fuar organizatörlerinin dijital bir girişimle sergi ve etkinlik alanlarının yer aldığı sanat kitap fuarının yanı sıra global telif alışverişi platformları hazırlayacaklarını belirtilirken, bu platformlar için kullanılacak altyapı "http://PubMatch.com" adresinden sağlanacak.

Fuara kayıtlı yayıncılara ve telif ajanslarına ücretsiz olarak açılacak platformda, her katılımcı toplantılar düzenleyebilecek. Fuarın, illüstratörlerin kartvizitlerini, kartpostallarını ve posterlerini koyduğu popüler illüstratör duvarı, aynı zamanda illüstratörler için özel etkinlikler ve ağlar sunan 'Illustrators Survival Corner' da online olarak kurgulanacak.

Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'nın kendi web sitesinde web seminerleri, röportajları, kitap fragmanları ve haberleri de genişletilmiş bir içerikle kitapseverlerle buluşturulacak.

Sanal etkinliklerinin tam programı ise 23 Nisan'da açıklanacak.