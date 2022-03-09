Beyaz Saray: Viyana görüşmeleri sadece İran nükleer anlaşmasıyla ilgilidir

Düzenlediği basın toplantısında bir muhabirin ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna konusunu Viyana görüşmelerinde Rusya ile görüşüp görüşmedikleri ile ilgili sorusuna, "Viyana görüşmeleri İran nükleer anlaşmasıyla ilgili" diye yanıt verdi.

ABD'nin İran'ın nükleer ilerlemesinden korkma politikasına uygun olarak ve ABD istihbarat camiasının İran'ın nükleer faaliyetlerinin nükleer silahlarla uyumlu olmadığını kabul etmesine rağmen iddialarını yineleyen Psaki, Viyana görüşmelerinin İran'ın nükleer silaha erişmemesi için yapıldığını ididia etti.

Psaki, ''Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırısıyla ilgili ciddi endişelerimize rağmen, ABD ve Rusya'nın İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme arzusu olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland da daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya, İran nükleer anlaşmasına ilişkin taleplerini artırmaya çalışıyor, ancak biz 'Haydi gelin anlaşalım' oyununu oynamıyoruz" demişti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland, ABD hükümetinin Rusya'ya, Moskova'nın İran ile ticaret, yatırım veya askeri işbirliğinin yaptırıma tabi olmayacağına dair yazılı bir garanti verip vermediği sorusuna, ABD'nin bu ülkeye böyle bir garanti vermediğini söyledi.

Ancak Indiana Cumhuriyetçi Senatör Todd Young kendisine, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ABD'nin Rusya ile müzakerelerinin gidişatını değiştirip değiştirmediğini" sorduğunda Nuland şöyle cevap verdi: "Söylemeliyim ki Rusya, Nükleer Anlaşma ile ilgili taleplerini genişletmeye çalışıyor, anck biz "Haydi Anlaşalım" oyununu oynamıyoruz. ABD, Rusya ile İran'a "karşı" pazarlık yapmıyor. Rusya ve ABD'nin İran nükleer anlaşmasını kurtarmaya çalışırken, İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlamak için aynı stratejik hedefe sahipler' diye yanıt verdi.

Bu iddialara karşın, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün 2022 Yıllık Tehdit Değerlendirmesi raporunda Washington'un tahminlerine göre Tahran'ın nükleer silah üretimiyle ilgilenmediğini kabul ettiği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Viyana müzakerelerinde uzun bir yol kat edildiğini ve bir dizi konuda anlaşmaya varıldığını belirterek, ''Bununla birlikte, İran'a yönelik ağır Batı yaptırımlarının henüz sona ermediği ve Washington'un bunda büyük bir rolü olduğu göz önüne alındığında ABD hükümetini, İran ile yatırım ve ekonomik işbirliği hakları konusunda mevcut müzakere sürecinde bizim için yazılı bir garanti vermeye çağırdık'' demişti.

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