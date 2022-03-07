Yaptırımların kaldırılması müzakerelerindde yabancı faktörün etkisine izin vermeyeceğiz

İslami Şura Meclisi milletvekillerinden oluşan bir grupla yapılan toplantıda konuşan Emir Abdullahiyan, özellikle Viyana görüşmeleri bağlamında dış politika alanındaki son gelişmeleri ve Ukrayna'daki olayları anlattı.

İslami Şura Meclisi Karma Komisyonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Emir Abdullahiyan, Viyana görüşmeleriyle ilgili gelişmeleri aktararak, İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi ve güçlü bir anlaşmayı sonuçlandırmaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

İran'ın kırmızı çizgileri gözetme kararlılığının altını çizen Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarının özellikle etkin ekonomik garantilere odaklandığını kaydetti.

Emir Abdullahiyan, "Kırmızı çizgilerin korunması ve gözetilmesini savunurken, yaptırımların kaldırılması için Viyana görüşmelerinde hiçbir yabancı unsurun ülkenin ulusal çıkarlarını etkilemesine izin vermeyeceğiz" diye ekledi.

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