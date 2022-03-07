Şemhani: Washington'un siyasi karar vermedeki gecikmesi nedeniyle anlaşma olasılığı belirsiz

Twitter hesabından açıklama yapan Şemhani, İranlı müzakerecilerin Viyana'daki önceliğine atıfta bulunarak, "Washington'ın siyasi bir karar vermedeki gecikmesi nedeniyle Viyana görüşmelerinde bir anlaşma olasılığı hala belirsiz" diye belirtti.

İranlı müzakerecilerin önceliğinin kırmızı çizgide kalan sorunları çözmek olduğuna değinen Şemhani, güçlü bir anlaşmaya hızlı erişimi için tüm tarafların yeni girişimleri başlatmasını gerektirdiğini vurguladı.

Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesine rağmen, önemli konular devam ediyor ve henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı ve bunun nihaileşmesi için kesin bir zaman yok.

Nihai bir anlaşmaya varılması ancak başta Washington olmak üzere Batılı partilerin gerekli siyasi kararlarıyla mümkün olacaktır.

Sekizinci tur müzakereler 27 Aralık'ta Viyana'da başladı ve katılımcılar anlaşmanın taslak metnini tamamlamayı ve bazı tartışmalı konular hakkında karar vermeyi hedefliyor.

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