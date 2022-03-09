Viyana görüşmeleri ABD'nin kararını bekliyor

İRNA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen kaynak, "Viyana görüşmeleri İran'ın girişimleri ve iyi niyeti sayesinde son birkaç hafta içinde önemli ilerleme kaydetti. İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında kalan sorunları çözmek için ortak bir yol haritası hazırlama anlaşması, bunun kanıtıdır'' dedi.

Amerikan ekibinin siyasi kararlar alırken yavaş davranarak iyi bir anlaşmaya varma sürecini ertelediğini ifade eden kaynak, ''Viyana'daki Amerikan ekibi de kalan konularda gerekli talimatları almayı bekliyor. Bugün Viyana'daki anlaşma her şeyden çok, müzakerelerde yapılan bir teklife ABD'nin yanıt vermesini gerektiriyor'' diye ekledi.

Sekizinci tur müzakereler 27 Aralık'ta Viyana'da başladı ve katılımcılar anlaşmanın taslak metnini tamamlamayı ve bazı tartışmalı konular hususunda karar vermeyi hedefliyor.

Dün istişarelere devam etmek üzere Tahran'a gelen İran İslam Cumhuriyeti müzakere heyeti başmüzakerecisi Ali Bakıri, görüşmelere devam etmek için bu sabah (Çarşamba) Viyana'ya döndü.

Uzman toplantıları ve gayri resmi istişareler bugün Viyana'da devam ediyor.

Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesine rağmen, önemli konular devam ediyor ve henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı.

Nihai bir anlaşmaya varılması ancak başta Washington olmak üzere Batılıların gerekli siyasi kararlarıyla mümkün olacaktır.

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