Viyana müzakerelerinin tamamlanması, ABD'nin siyasi kararını gerektirmektedir

İRNA'ya konuşan kaynak, "ABD dahil müzakerelerin tüm taraflarının siyasi kararları, müzakereleri sonuçlandırmak için gereklidir" diye konuştu.

Kaynak ayrıca İran ile diğer taraflar arasında uzman ve gayri resmi toplantıların her zaman ikili veya çok taraflı olarak yapıldığını ve yapılacağını söyledi.

Müzakerelerin sekizinci turu bu yıl 27 Aralık'ta Viyana'da başladı ve katılımcılar anlaşmanın taslak metnini tamamlamak ve bazı tartışmalı konulara karar vermekle meşguldür.

İran İslam Cumhuriyeti Başmüzakerecisi Ali Bakıri, müzakereler sırasında olağan istişareler çerçevesinde dün akşam Tahran'a kısa bir ziyarette bulundu.

Viyana'da uzman toplantıları ve gayri resmi istişareler devam ediyor. Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesine rağmen, önemli konular hala kapatılmış değil ve henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı. Bunun için de kesin bir zamandan söz etmek mümkün gibi gözükmüyor. Nihai bir anlaşmaya varılması ancak başta Washington olmak üzere Batılı ülkelerin gerekli siyasi kararlarıyla mümkün olacaktır.

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