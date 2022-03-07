Emir Abdullahiyan: İran'ın Rusya dahil hiçbir ülkeyle işbirliği, yaptırım atmosferinden etkilenmemeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile telefonda görüşen Emir Abdullahiyan, ikili ilişkiler, Viyana görüşmeleri, Ukrayna'daki gelişmeler ve bazı uluslararası gelişmeler hakkında Rus mevkidaşıyla fikir alışverişinde bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Tahran'a yaptığı ziyarete değinen iki taraf, UAEK'nin şu anda İran ile teknik işbirliği konusunda doğru yolda olduğunu ve iyi bir anlaşmaya varıldığını belirtti.

Emir Abdullahiyan, "Viyana'da iyi ve güçlü bir anlaşmaya varmak için ciddi olarak çalışıyoruz. Şimdiye kadar iyi bir ilerleme kaydedildi, ancak kaydedilen ilerlemeye rağmen, Batı'nın siyasi bir kararı gerektiren bazı sorunlar henüz çözülmedi. Yaptırımlar etkin bir şekilde kaldırılmalıdır. Viyana'da bir anlaşmaya varılması, İran İslam Cumhuriyeti'nin ortakları da dahil olmak üzere diğer ülkelerle çeşitli işbirliği alanlarını genişletebilir" diye konuştu.

Hem savaşa hem de yaptırımlara karşı olduğuklarını vurgulayan Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya dahil hiçbir ülke ile işbirliğinin yaptırım atmosferinden etkilenmemesi gerektiği açıktır" diye ekledi.

Lavrov'dan Tahran-Moskova işbirliğinin her alanda önemine vurgu

Bu telefon görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise İran ve Rusya arasında çeşitli ticari ve ekonomik ilişkiler alanları da dahil olmak üzere birçok alanda işbirliğine duyulan ihtiyaca değinerek, müzakere sürecine ve Rusya'nın İran'ın rasyonel taleplerine verdiği desteğe işaret etti.

Rusya'ya uygulanan yaptırımları eleştiren Lavrov, iki ülke arasında her alanda işbirliğinin öneminin altını çizdi.

Görüşmede ayrıca iki taraf, Ukrayna krizi, Suriye sorununun çözümüne yönelik Astana süreci ve Türkiye'deki Antalya zirvesi de dahil olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish