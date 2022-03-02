2 Mar 2022 22:36
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İran’ın Rusya Büyükelçisi ve Rusya Cumhurbaşkanı temsilcisi bölge gelişmeleri hakkında görüştü

İran’ın Rusya Büyükelçisi ve Rusya Cumhurbaşkanı temsilcisi bölge gelişmeleri hakkında görüştü

Moskova, IRNA- İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Cumhurbaşkanının Afganistan Temsilcisi Zamir Kabolov ile görüştü.

Celali, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölge gelişmeleri hakkında Kabolov ile görüştüğünü söyledi.

İran ve Rusya’nın bölgesel konularda geniş işbirliği vardır ve iki ülke sürekli olarak ikili ilişkilerle özellikle Afganistan ve güney Kafkasya konusunda görüşmeleri bulunmaktadır.

Tahran ve Moskova’nın bölgesel işbirliği bölgenin istikrar ve güvenliğinde önemli rolü vardır ve iki ülke bölgesel konularda işbirliğine sahiptirler.

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