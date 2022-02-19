İran-Rusya müzakere heyetleri bir araya geldi

İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya'nın müzakere heyetlerinin ikili bir toplantısı bu akşam Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.

Bu görüşmeden önce ülkemizin üst düzey müzakerecisi Ali Bakıri ile görüşmelerin koordinatörü Enrique Mora arasında ikili bir görüşme gerçekleştirilmişti.

Viyana görüşmeleri, son haftalarda Washington'un siyasi kararlar almasını gerektiren bir aşamaya geldi ve İran, ABD ve Avrupa ülkelerinin ciddiyetini görürse, iyi bir anlaşmaya varmak çok da uzak değil.

27 Aralık 2021'de Viyana'da başlayan sekizinci tur müzakereler, katılımcıların bir anlaşma metni taslağını tamamlamaları ve bazı tartışmalı konulara karar vermeleriyle en uzun müzakere turlarından biri.

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