İran, Rusya ve Azerbaycan'dan enerji sektöründe işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

Gaz İhraç Eden Ülkeler Zirvesi sırasında İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Nikolai Şulginov ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov bölgesel güçlerin enerji bakanları olarak, tarihi bir görüşme gerçekleştirdi.

Yüz dakikadan fazla süren bu samimi toplantıda, üç enerji bakanı da elektrik alanında bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini, bunun bölgedeki enerji güvenliği ve enerji ekonomisi üzerindeki önemli etkisini vurguladılar. Toplantının ana başlıklarından biri, İran, Azerbaycan ve Rusya'nın elektrik şebekesinin senkronizasyon projesi ve bağlantısının tartışılmasıydı.

İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan, İran Enerji Bakanlığı'nın projeyi desteklemeye ve uygulamaya hazır olduğunu duyurarak, 'İran, elektrik üretiminde ve iletim ve dağıtım tesisleri ve kırsal ve kentsel elektrik alanında bölgede üstün bir konuma sahiptir. Bu projeyi önceliklerinden biri olarak görmekte ve sadece komşu ülkelerle değil, aynı zamanda bölge ülkeleri, özellikle de Rusya gibi büyük ülke ile elektrik alışverişini genişletmek için önemli görmekteyiz' dedi.

Bu konunun önemini vurgulayan Rusya Enerji Bakanı Nikolai Şulginov, projenin ekonomik, teknik ve çevresel çalışmalarının sonuçlarını sunarken proje danışmanına daha fazla araştırma ve doğruluk çağrısında bulundu.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise projeye tam desteğin altını çizerken, Azerbaycan'ın projenin optimal şekilde uygulanması için ilgili tesislerin kurulmasına yatırım yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Şahbazov, Avrupa ülkelerinin elektrik şebekelerinin birbirine bağlı olması ve acil durumlarda birbirlerine yardım edebilmesi gibi, mevcut projenin vizyonunun sadece üç ülkenin elektrik şebekelerinin güvenilirliğini değil, aynı zamanda uzun vadede güvenilirliğini de artıracağını kaydetti.

Toplantının sonunda, üç bakan da proje çalışmasının sonuçlarını gözden geçirmek için gelecek hafta yapılacak toplantıda, bu projenin uygulanmasını özel bir şekilde takip etmek için tamamen hazır olacaklarını vurguladı.

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