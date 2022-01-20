Reyisi: İran-Rusya ilişkileri dönüm noktasındadır

Bilim, ahlak ve maneviyat arasında bağ olduğunu ifade eden Ayetullah Reyisi, insanlığın kurtuluşu yönde olamayan bilimin sonucunun bombalar olacağını belirtti.

Reyisi, İran ve Rusya ilişkilerinin kalıcılaştırılması ve yararlı hale getirmesinin toplu iradeye ihtiyaç duyduğunu ve bunun gerçekleştirmesinin en önemli yollarından birinin üniversiteler arası bilimsel işbirliği olacağını ve bu işbirliğinin ikili olabileceği gibi çoklu da olabileceğini söyledi.

Ambargolara rağmen İran’ın son yıllarda Nano, Elektrik, kök hücre, Lazer, ilaç ve tıbbi teçhizatlar, bilgi teknolojileri, tarım, inşaat alanlarında büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Ayetullah Reyisi, İslam İnkılabı sonrası ve ABD esaretinden kurtulmaktan sonra ülkede üniversite sayısı ve üretilen bilim miktarının büyük artış gösterdiğini söyledi.

Tehditlerin fırsata dönüşebileceğini ifade eden Ayetullah Reyisi, ambargoların İran’ın bilimsel gelişmesini engellemediği gibi teknolojik gelşmelerin bilim temelli firmalar tarafında piyasaya sürünebilir hale geldiğini söyledi.

Reyisi ayrıca Rusya iş dünyasının önde gelenleri ile yaptığı oturumda iki ülkenin geniş işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, iki ülke Merkez Bankaları arasındaki anlaşma ile iki ülke bankalarının karşılıklı olarak faal hale gelebileceğini ve bu şekilde mali ve finans mübadelenin mümkün olabileceğini söyledi.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının tutumlarının yakın ve bir çok ortak noktaya sahip olduğunu belirterek, iki ülke Stratejik Anlaşmasının nihaileşmesi yönünde ciddi adımlar atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Moskova’da 3.5 saati aşkın bir süre Cumhurbaşkanı Putin ile görüştü ve parlamento’nun alt kanadı DUMA’da da bir konuşma yaptı.

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2012