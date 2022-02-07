İran, termik santrallerde dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor

Dünyadaki santrallerin toplam kapasitesi 7 bin 320 gigawatt'a ulaştı, bunlardan 4.284 gigawatt kapasiteli ısı, gaz ve kombine çevrim dahil termik santraller olarak kayıtlara geçti.

Çin, ABD, Hindistan, Japonya, Rusya, Almanya, Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Endonezya, termik santraller açısından dünyanın ilk 10 ülkesidir.

Şu anda İran'ın elektrik santrallerinin (termal, yenilenebilir, nükleer, hidroelektrik, dağıtık üretim ve dizel) toplam kapasitesi, 69 bin MW'ı termik santrallerle ilgili olmak üzere 86 bin MW'ı aştı ve bu üniteler ülkenin elektriğinin %92'sinden sorumlu.

Ülkede bugüne kadar 129 santralde 587 termik santral inşa edilmiş olup, bu kapasitenin %67'sinden fazlası özel sektörün elindedir.

Son değerlendirmeye göre İran İslam Cumhuriyeti, 86 bin megavatlık santral kapasitesi ile dünyanın 14. büyük elektrik üreticisi ve Ortadoğu'da ilk sırada.

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