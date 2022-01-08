Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Özel Temsilcisi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım ve transit alanlarında ortak işbirliğini ele aldı. Ayrıca, Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda İran İslam Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarete ilişkin olarak, bu görüşmede ziyaret sırasında imzalanacak belgeler masaya yatırıldı.

Afganistan'daki mevcut durum da dahil olmak üzere bölgesel meseleler, Dışişleri Bakanımız ile Türkmenistan Devlet Başkan Yardımcısı arasında ele alınan diğer başlıklardı.

Görüşmede Türkmenistan Devlet Başkan Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerin önemini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde Karma Ekonomik Komisyonun rolünü vurguladı.

Serdar Berdimuhammedov, iki ülke arasında ulaşım, teknik ve mühendislik hizmetleri, elektrik, petrol ve gaz alanlarında işbirliği için çok iyi kapasiteler olduğunu sözlerine ekledi.

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