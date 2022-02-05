Emir Abdullahiyan'ın Cumhurbaşkanı Reisi'nin Moskova gezisiyle ilgili anlatılmamış sözleri

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine 19 Ocak'ta Moskova'ya üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyetin başında gitmişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bu önemli ziyaret hakkında çekilen belgeselle ilgili yaptığı açıklamada, 'Üç ay önce Rusya'ya yaptığım ziyaret sırasında Rus mevkidaşım Sergei Lavrov, Sayın Putin'in Sayın Reisi'yi Rusya'yı ziyaret etmeye davet edeceğini duyurdu. Bu davete cevaben, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşuluk politikası doğrultusunda bu daveti ve liderler düzeyinde seyahat ve iletişimin genişletilmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdum' dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti: 'Cumhurbaşkanı bana Asya, komşular ve diğer kıtaların neresinde olursa olsun İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarları olması ve o ülkelerin işbirliği hazır olması halinde oralara gideceğim ve kırmızı çizgi yok dedi'.

Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın son aylarda yaptığı ziyaretlerin Batı'ya mesajıyla ilgili olarak, 'Bu gezilerde Batı'ya, İran'ın Viyana görüşmelerine aktif olarak katılırken tüm yumurtalarını bu sepete koymayacağı ve müzakere masasında siyasi oyunları ve aldatmacaları kabul etmeyeceğini ve hükümeti askıda bırakmayacağı mesajı veriliyor' değerlendirmesinde bulundu.

Parlamentoda güven oylamasının yapıldığı gün, Nükleer Anlaşma Bakanlığımızın olmayacağını ve bu anlaşmanın diplomatik faaliyetlerimizin bir kısmını kapsayacağını vurguladığını dile getiren Emir Abdullahiyan, 'Viyana görüşmelerinde onları beklemeyeceğiz, ancak aynı zamanda bu görüşmeleri ciddiyetle, inisiyatifle ve kararlılıkla takip edeceğiz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Moskova ziyaretinin bazı yönleri hakkında da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı, 'Sosyal medyada çok sayıda saldırı görüyorsanız, bu gezinin başarısının büyük olduğundan şüpheniz olmasın; Gezinin ayrıntılarını görmüş biri olarak, bunu büyük bir güvenle ve dürüstlükle söylüyorum. Bu iletişim dünyasında kamuoyunda mutlaka gezinin kazanımları ve uygulanmasının boyutu sorulacak ve yeterince bu açıdan güven duymalı ve hareket etmeliyiz' diye ekledi.

Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyareti hakkında çekilen "Moskova'da 32 saat" adlı belgesel, 4 Şubat Cuma günü saat 22:15'te İran Devlet Televizyonu'nun 3. Kanalı'nda yayınlandı.

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