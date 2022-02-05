Hükümetin Doğu ve Batı ile ilişkilerini milletin çıkarları garanti ediyor

Cumhurbaşkanı Reisi, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyetin başında 19 Ocak'ta Moskova'ya gitti.

Bu geziden hazırlanan belgesele göre Cumhurbaşkanı Reisi, Moskova'ya giderken kısa bir konuşma yaparak yeni Hükümetin dış ilişkiler stratejisinin analizine ve Rusya gezisi gibi gezilere atıfta bulunarak, 'Bu analizler çoğunlukla bitmemiştir. Hükümetin Batı'ya bakmak istediğini ancak Doğu'ya dikkat ettiğini söylüyorlar. Ancak bu tam bir analiz değil' ifadesini kullandı.

Reisi, 'Tam analiz, İran'ın dış ilişkilerinde Batı'ya tek taraflı bir bakış açısıyla sonuçlanan ve ülkede Batı'dan beklentileri tutan bir dengesizlik olduğudur. Komşular önceliği ile İslam Cumhuriyeti ile tüm ülkeler arasında bir denge kurmak istiyoruz. Tam bakış budur' diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Reisi, Moskova'dan dönüşünde de, 'İran İslam Cumhuriyeti ile karşılıklı saygı temelinde ve ortak çıkarlar bağlamında ilişki kurmak isteyen her Batılı ve Doğulu ülke ile bu ilişkiyi memnuniyetle karşılayacağız. Eğer dünyanın bir köşesi İran halkına düşman olmayı planlıyorsa, buna direneceğiz ve hükümetin Doğu ve Batı ile ilişkilerini garanti edebilecek olan şey İran halkının çıkarlarıdır' diye ekledi.

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