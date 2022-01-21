Reyisi: Rusya ile ilişkilerin gelişmesi iki milletin güvenlik ve refahına katkı sağlar

Ziyaretinde geniş, kapsayıcı ve yararlı ilişkilerin gelişmesi için Rusya ile anlaşma sağlandığını ifade eden Ayetullah Reyisi, bunun bölge ve uluslararası düzeyde güvenliğin arttıracağını belirtti.

Ziyaretinde iki ülke arasında finans ve bankacılık arasındaki ilişkileri konuştuklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, iki ülkenin doların sultasını kırmak için adım atarak ticari mübadelelerini milli paralarıyla yapabileceklerini söyledi.

Enerji alanında iki ülke arasında iyi anlaşmalar sağlandığını ve tarafların ticaret hacmini 10 milyar dolar’a ulaştırmak için anlaştıklarını ve ticaretin gelişmesi önündeki engellerin belirlenip kaldırılacağını söyledi.

İran’ın transit ve taşımacılık konusunda çok iyi kapasitelere sahip olduğunu ifade eden Reyisi, ziyarette Kuzey-Güney koridorunun faal hale getirilmesi konusunda mutabık kalındığını söyledi.

Ziyaretinde savunma, hava-uzay ve uzay işbirliğinin gelişmesi için yararlı görüşmeler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Reyisi, iki ülkenin uluslararası gelişmelerle ilgili ortak algıya sahip olduklarını ve bunun da uluslararası işbirliğinin artmasına sebep olacağını söyledi.

İki ülke işbirliğinin bölgesel krizlerin ve uluslararası meselelerin çözümüne yardımcı olacağını vurgulayan Reyisi, İran ve Rusya’nın Suriye’de sergiledikleri terörizmle mücadeledeki örnek işbirliğinin Kafkasya ve diğer bölgelerde de tekrarlanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reyisi Cumhurbaşkanı Putin ile 3 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi ve stratejik ilişkilerin çeşitli boyutları, bölgesel ve uluslarası konuları Rus muadili ile inceledi.

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2012