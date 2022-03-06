ABD: Nükleer Anlaşma konusunda Rusya ile etkileşime devam edeceğiz

Reuters adı açıklanmayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarının Nükleer Anlaşma ile ilgisi olmadığını ve anlaşmanın olası bir şekilde yeniden canlandırılması üzerinde hiçbir etkisi olmaması gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların Nükleer Anlaşma ile hiçbir ilgisi olmadığını ve anlaşmanın olası uygulamasıyla hiçbir ilgisi olmaması gerektiğini belirterek, "Nükleer Anlaşma'nın tam olarak uygulanmasına geri dönmek için Rusya ile ilişkilerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

ABD'li yetkili, Nükleer Anlaşma çerçevesinde İran'ın nükleer programındaki gelişmelerden korkma politikası doğrultusunda Rusya'nın İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlamada ortak bir çıkarı olduğunu iddia etti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "ABD hükümetinden Dışişleri Bakanlığı düzeyinde, mevcut süreçte (Nükleer Anlaşma'nın yeniden canlandırılmasından sonra) Rusya'nın İran'la ekonomik işbirliği ve Rusya ile ilişkilerindeki haklarına dair yazılı bir garanti istedik'' diye belirtti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, Nükleer Anlaşma'nın yeniden canlandırma müzakerelerinde uzun bir yol kat edildiğini ve (astronomik) bir dizi konuda anlaşmaya varıldığını ve birçok belirsizliğin çözüldüğünü söyledi.

Son zamanlarda Rusya'nın çıkarlarında bir sorunun ortaya çıktığını kaydeden Lavrov, ''Nükleer Anlaşma üyesi devletlerin diğer taahhütleri, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması uyarınca ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetiminde Çin ve Rusya'nın yardımıyla uygulanacak İran'daki barışçıl nükleer projelerle ilgilidir. Bu anlaşmanın diğer Batılı üyeleri de 2015 yılında Nükleer Anlaşma'da kararlaştırılan ve İran ile ekonomik ve yatırım, teknik ve askeri işbirliğinin önünde hiçbir engel olmayacağına dair sisteme bağlı kalacağını taahhüt etti".

İran'a yönelik ağır Batı yaptırımlarının henüz sona ermediği ve Washington'un bu konuda kilit bir role sahip olduğu göz önüne alındığında, ABD hükümetinden ABD Dışişleri Bakanı düzeyinde yazılı bir garanti vermesini istediklerini dile getiren Lavrov, ''İran ile yatırım ve ekonomik işbirliği konusundaki haklarımız kaybolmamalıdır'' değerlendirmesini yaptı.

Viyana görüşmeleri yoğun diplomatik istişarelerin ardından geçen hafta önemli ilerleme kaydederek kritik aşamaya ulaştı. İran'ın açıkladığı kırmızı çizgiler Batılı taraflarca kabul edilir edilmez Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu sonuçlanacak ve nihai anlaşma açıklanacak.

Tahran'dan dönen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'da iyi görüşmeler yaptığını ve İran Atom Enerjisi Kurumu ile yaptığı ortak açıklamada, bu konuda atılacak adımların belirtildiğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Grossi dün Tahran'da Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami ve ülkemizin Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Yoğun istişareler sonucunda İran Atom Enerjisi Kurumu ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, sorunları çözmek için aralarındaki işbirliğini ve diyaloğu hızlandırmak ve güçlendirmek konusunda ortak bir bildiri yayınladı.

Grossi, Haziran ayına kadar UAEK Yönetim Kurulu'na bir özet sunmayı beklediğini söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, 26 Ağustos 2020 tarihli ortak açıklamada belirtildiği üzere, sorunların çözülmesi amacıyla işbirliği ve diyaloğu hızlandırma ve güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

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