6 Mar 2022 01:47
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Grossi: İran'da iyi görüşmeler yaptık

Grossi: İran'da iyi görüşmeler yaptık

Viyana, İRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'da iyi görüşmeler yaptığını ve İran Atom Enerjisi Kurumu ile yaptığı ortak açıklamanın bu konuda atılacak adımların ana hatlarını çizdiğini söyledi.

Rafael Grossi, Tahran gezisinden sonra Viyana'da gazetecilere yaptığı açıklamada bu konuyu gündeme getirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü dün Tahran'da Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve ülkemizin Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüştü.

Yoğun istişareler sonucunda İran Atom Enerjisi Kurumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, sorunları çözmek için aralarındaki işbirliğini ve diyaloğu hızlandırmak ve güçlendirmek konusunda ortak bir bildiri yayınladı.

Grossi, Haziran ayına kadar Guvernörler Kurulu'na bir özet sunmayı beklediğini söyledi.

UAEK Genel Müdürü, 'Denetim meseleleri siyasi yolla çözülmez. Bu nedenle denetimle ilgileniyoruz ve bugünkü görüşmeler de bunun kanıtı' diye belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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