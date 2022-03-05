Üç Avrupa ülkesinin Viyana'daki yoğun günleri

Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmeler, heyetler ve müzakerecilerin daha aktif olması ve taslak anlaşma metnini sonuçlandırmak için yoğun ve zorlu günler geçirmesi nedeniyle önemli ve hassas günlerden geçiyor.

Ülkemizin başmüzakerecisi Ali Bakıri, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi ile birlikte dün akşam Viyana'da diplomatik istişarelerinin devamında üç Avrupa ülkesinin müzakere heyetlerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın barışçıl nükleer programı hakkındaki son raporunda, İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum içeriğinin neredeyse iki katına çıktığını söyledi.

Raporda 'UAEK'nin gözetimi ve doğrulaması, Ek Protokolün İran tarafından askıya alınması da dahil olmak üzere, İran'ın UAEK Kurulu altındaki nükleer taahhütlerinin askıya alınmasından ciddi şekilde etkilenmiştir' ifadesi yer aldı.

İran'ın Viyana'daki misyonunun başkanvekili, bu raporun yayınlanmasının ardından Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü'nün yeni raporu hakkında, "İran, Nükleer Anlaşma'yı uygulanmaya geri dönene kadar, ilgili bilgiler UAEK'ye verilmeyecek ve İran'da tutulacak' dedi.

İngiliz müzakere heyeti başkanı Stephanie Al-Qaq dün, üç Avrupa ülkesinden müzakerecilerin dışişleri bakanlarına müzakereler hakkında bilgi vermek için Viyana'dan ayrılacaklarını ve nihayetinde gündeme getirilen meseleler hakkında siyasi bir karar vereceklerini tweetledi.

Üç Avrupa ülkesinden üst düzey müzakereciler başkentlerine dönerken, İran'ın başmüzakerecisi Ali Bakıri ve İran müzakere ekibi Viyana'da kalacak.

Son günlerde Avrupalı ​​müzakereciler, Viyana müzakerelerinin sona erdiğini telkin etmeye çalışarak, ülkemizin müzakerecilerine baskı yapmaya ve İran'ı kendi mantıklı taleplerini takip etmekten vazgeçirmeye çalıştmaktadır.

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