Reuters'ten anonim kaynaklara istinaden yeni haber üretimi

Konuya yakın kaynakları kullanarak haber üretme konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Reuters, Cumartesi günü ismi açıklanmayan bir İranlı yetkiliden alıntı yaparak, 'Rusya'nın bu ülkeye uygulanan yaptırımların Moskova-Tahran işbirliğine zarar vermeyeceğine ilişkin ABD'den yazılı garanti talebi, Tahran ile dünya güçleri arasında 2015 Nükleer Anlaşma'yı canlandırmaya dönük görüşmeler için yapıcı değildir' ifadesini kullandı.

Reuters, Tahran'da olduğunu iddia ettiği İranlı yetkilinin talebin iki gün önce yapıldığını söylediğini aktardı. Oysa bu iddia, Reuters'in Tahran'da bir gazetecisi olmadığı sırada ortaya atıldı.

İRNA muhabirlerinin Tahran'daki nükleer meseleye yakın yetkililerle temasları sonucu, nükleer görüşmelerde yer alan hiçbir İranlı yetkilinin Reuters ile böyle bir röportaj yapmadığını ve bu İngiliz haber ajansının bir kez daha sahte haber ürettiği kanıtlandı.

Reuters daha önce de Viyana görüşmelerine aşina olan kaynaklar tarafından yalanlanan yanlış haberler yapmıştı.

İran ile Viyana'da yaptırımların kaldırılması için P4+1 arasında yürütülen müzakereler, psikolojik bir atmosfer ve medya oyunu yaratarak zaman zaman kamuoyunu karar almaktan uzaklaştırmaya çalışan Batı'nın siyasi kararlar alması gerektiği kritik bir dönemde.

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