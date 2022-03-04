Viyana’da nihai anlaşmaya varılmış mıdır?

Bazı müzakere taraflarından son saatlerde Viyan görüşmelerinin tamamlanmasına yönelik iddialar ve Twitter üzerinden yapılan tebrikler esasında İran’ı mantıklı isteklerini takip etmekten vazgeçirmek için bir eylemdi ancak her zaman olduğu gibi sonuçlanmadı.

Bu yöndeki dalga dün Fransa müzakere heyeti başkanı tarafından başlatıldı. Fransa heyet başkanı 3 Avrupa müzakere heyetlerinin fotoğrafını paylaşarak, 11 aylık çabalarına teşekkür etti. Bir saat sonra İngiliz müzakere heyeti başkanı bu Twitti yayınlayarak kendisinin de teşekkür ettiğini yazdı.

Bu açıklamalar sonrasında medyada nihai anlaşmaya varıldığına dair bazı haberler yayınlandı fakat IRNA’nın Viyana’da bulunan muhabiri, müzakereler yakın kaynaklarla yaptığı görüşmede İran’ın kırmızı çizgisi olan konularda ihtilafların düğümünün açılmadığını göstermektedir.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Viyana görüşmelerinin devam ettiğini ve iyi haberlerin iyi bir anlaşmanın alternatifi olamayacağını belirtti.

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı ‘’ Kalan tüm önemli konuların tamamı çözülmeden kimse anlaşma sağlandığını söyleyemez. Fazla çaba gereklidir.’’ diye yazdı.

Hatibzade, herkesin nihai anahtar adımlar atılmasına odaklandığını belirtti.

Daha sonra AB Koordinatörü Enrike Mora da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Viyana müzakerelerinin son aşamasında olduklarını fakat bazı konuların hala açık olduğunu ve bu kabil zor müzakerelerde başarının hiçbir zaman garanti olmadığını belirtti ve çizginin sonuna varılmadığını söyledi.

Rus müzakere heyeti başkanı Olyanov dün IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’ Biz nihai aşamaya yaklaştık ve fiilen görüşmeleri tamamladık, fakat çözülmesi gereken birkaç konu kalmıştır.’’ İfadesini kullandı.

Olyanov kalan konuların detayları hakkında bilgi vermedi ve müzakerenin hassas konularına girmek istemediğini zira bu aşamada tartılmamış her kelimenin olumsuz etkisinin olacağını belirtti.

İran’ın kırmızı çizgileri dahilinde olan konular ABD’nin karar alması gereken konulardır. İran batılı tarafların ahde vefasızlığına rağmen cesaret ve basiretle Viyana müzakerelerine katıldı ve meşru beklentisi karşı tarafın da sorumluluk alarak yasa dışı ambargoların kaldırılmasıdır.

Mevcut ABD yönetimi, Trump yönetiminin İran aleyhindeki yasa dışı ve gayrı insanı uygulamalarından özür dilemediği gibi bugüne kadar geçmişteki hataların telafi edilmesi için de bir adım atmamıştır ve İran haklı olarak ABD’nin ciddiyetinden şüphe duymaktadır.

Nükleer müzakereler bugün de Viyana’da devam etti ve heyet başkanları çeşitli düzeylerde görüşmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün AB Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde İran müzakere heyetinin tüm h eyetlerle istişareler için Viyana’da kalacağını ve iyi bir anlaşma için ciddiyetle çabalarına devam edeceğini bildirdi.

Emir Abdullahiyan, İran’ın iyi ve hızlı bir anlaşma için hazır olduğunu fakat Batılı ülkelerin acelesinin İran kırmızı çizgilerini gözetmesine engel olmayacağını söyledi.

Emir Abdullahiyan, nihai anlaşmanın ilanının İran’ın tüm kırmızı çizgilerinin özellikle etkili ekonomik garantilere bağlı olduğunu belirterek, batılı ülkelerin İran’ın ilan ettiği çizgileri kabul ettiği zaman, kendisinin Bakanlar Toplantısına katılacağını söyledi.

Son söz, Viyana’da nihai anlaşma, propagandalar haricinde gerçekçilik ve fazla isteklerden kaçınmasına bağlıdır. İşin tamamlanması için de belli kararlar alınması gereklidir ve bunlar da Batılı ülkeler tarafından alınmalıdır.

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2012