Emir Abdullahiyan'dan UAEK'nin İran ile işbirliğini gözetim ve denetim konularının ötesinde güçlendirmenin önemine vurgu

İran Atom Enerjisi Kurumu yetkilileriyle teknik görüşmeler için Tahran'a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi ile bir araya gelen Emir Abdullahiyan, UAEK'nin bağımsız, profesyonel ve tarafsız bir yaklaşımına duyulan ihtiyacı ve UAEK'nin İran İslam Cumhuriyeti ile barışçıl nükleer endüstri de dahil olmak üzere gözetim ve denetim dışındaki alanlarda ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirmenin önemine değindi.

UAEK ile Atom Enerjisi Kurumu arasında varılan müzakere ve mutabakatların, anlaşmaların uygulanmasının önünü eskisinden daha fazla açacağını umduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, Siyonist rejimin uyumsuzluk ve kriz yaratmadaki rolüne değinerek, UAEK Genel Müdürünün dikkatini Siyonist rejim tarafından UAEK mekanizmalarının herhangi bir şekilde kötüye kullanılmasına çekti.

Emir Abdullahiyan, UAEK Genel Müdürü'nün ziyareti sırasında iki taraf arasındaki karşılıklı güven ve işbirliğinin daha da güçlenmesini umduğunu sözlerine ekledi.

İlişkileri ve işbirliklerini güçlendirmeye ve yaratıcı çözümler bulmaya yönelik teknik ve profesyonel yaklaşıma vurgu

Rafael Grossi ise teknik ve profesyonel bir yaklaşımı vurgularken, ilişkileri ve işbirliklerini güçlendirmeye ve yaratıcı çözümler bulmaya değindi.

UAEK2nin nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik ortak projeleri desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Grossi, İran'a yaptığı ziyareti, İran İslam Cumhuriyeti ile müzakere etme ve birbirini anlama, sorunları çözme ve işbirliğini geliştirme isteğinin bir işareti olarak nitelendirdi.

Görüşmede iki taraf, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile Atom Enerjisi Kurumu arasındaki işbirliği sürecini olumlu ve başarılı olarak nitelendirdi.

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