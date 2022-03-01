Lavrov: Viyana müzakerelerinin tamamlanmasından umutluyuz

Video konferans yöntemiyle Uluslararası Silahsızlanma Konferansında bir konuşma yapan Lavrov, çabaların KOEP’in ihyası ve tam uygulanması için devam ettiğini söyledi.

Çabaların başarı ile sonuçlanmasını temenni eden Lavrov, 2231 nolu kararı ile vurgulanan anlaşma şartlarının tüm taraflarca kayıtsız şartsız uygulanması gerektiğini vurguladı.

İran daha önce müzakerelerin uzatılması ve zaman baskısının tutumunda değişiklik yaratmayacağını ilan etmiştir ve yine İran kızmızı çizgilerine ve ilkesel isteklerini feda etmeyeceğini defalarca ilan etmiştir.

İran cesaretle Viyana müzakerelerine iştirak etmektedir ve karşı taraftan da hatalarını telafi etmek için gereken adımları atmasını beklemektedir.

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler 26 Aralık'ta başladı ve artık karşı tarafın siyasi kararlarıyla nihai bir anlaşmanın beklendiği bir aşamaya geldi.

İran Milli Güvenlik Konseyi son toplantısında Viyana müzakerelerini kapsamlı şekilde inceleyerek, İran’ın kırmızı çizgileri dahilinde olan mantıklı ve yasal isteklerine vurgu yaptı.

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2012