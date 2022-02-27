Kalibaf: İran'ın nükleer yapısının devam etmesi gerekiyor

Milletvekillerinin ve meclis başkanının Viyana görüşmelerine ilişkin basına kapalı toplantısının detayları hakkında İRNA'ya konuşan Alirızabeygi, 'Kalibaf, meclisin kapalı oturumunda önemli konuları gündeme getirdi. Kalibaf'a göre, Viyana görüşmelerinde Nükleer Anlaşma'nın bazı sorunları ve zorlukları çözüldü, ancak bazı sorunlar hala devam ediyor. Bu konulardan biri de ekonomik garantiler konusudur. Parlamento başkanı, müzakerelerden ekonomik olarak yararlanmamız ve kısıtlama olmadan petrol satabilmemiz gerektiğine inanıyor. Merkez bankası da petrol satışlarından kaynak aktarmalı, bu yüzden İran'ın bu anlaşmadan ekonomik olarak faydalanmasında ısrar ediyoruz' diye belirtti.

Parlamento başkanına göre petrol satmanın ve buradan elde edilen kaynakları hareket ettirmenin yanı sıra İran'da yabancı yatırım imkanı da sağlanmalı.

Alirızabeygi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Parlamento başkanına göre İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun sorunlarını ve güvence konularını da çözmüştü, ancak şimdi UAEK yeni meseleler gündeme getiriyor. Meclis başkanı, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin adım adım olması gerektiği görüşünde.

İran İslam Cumhuriyeti nükleer yapısını korumakta ısrar ediyor. ülkenin petrol satmasına izin vermek için nükleer yapısını yok etmek kabul edilebilir değil. İran'ın nükleer yapısının kalması şart

Parlamento başkanı İran ve Batı'nın taahhütlerinin dengeli ve mantıklı bir doğrultuda olması ve nihai olarak ilgili kurumlar tarafından onaylanması gerektiğine inanıyor'.

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