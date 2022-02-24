Emir Abdullahiyan: Bir anlaşmaya varmanın hızlanması Batılı ülkelerin ciddi iradesini gerektirir

Emir Abdullahiyan, Batılı ülkelerin alacağı kararda İran menfaatlerinin temini ve garantilenmesi ve anlaşmanın kalıcılığı için ambargoların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Alman Dışişleri Bakanı ile Münih Güvenlik Konferansı esnasında yaptığı görüşmeye işaret eden Emir Abdullahiyan, müzakere heyetlerinin iyi bir anlaşma için çalıştığını belirtti ve Avrupa ülkelerinin gerçekçi bakışla anlaşmanın sağlanması için yaratıcı rol ifa etmesini temenni etti.

Taraflar görüşmede İngiltere’nin İran’a olan borcunun ödenmesinin esas konulardan birini olduğunu ve bu konunun bir an evvel çözülmesi gerektiğini belirttiler.

Truss görüşmede iki ülkenin gelişmekte olan ilişkilerinin iki ülkenin menfaatlerini temin edeceğini belirterek, nükleer müzakerelerde de şu ana kadar iyi sonuçlar elde ettiğini fakat görüşmelerin hızlandırılması ile tarafların anlaşmaya varmasının uygun olacağını söyledi.

Truss tarafların işbirliği ile ve temel ilkeler çerçevesinde iki ülke arasındaki konuların çözülmesini temenni etti.

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2012