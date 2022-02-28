Bageri ve 4+1 grubu üyeleri görüştü

Toplantı, İran heyeti başkanı Ali Bageri Keni’nin kısa süreli Tahran ziyareti sonrası ve gayrı resmi olarak ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Komisyonu dışında düzenlendi.

Görüşme öncesi Bageri, Rusya ve Çin heyet başkanları ile görüştü.

Uzmanlar düzeyinde toplantılar da sabahtan devam etmekteydi.

İran daha önce müzakerelerin uzatılması ve zaman baskısının tutumunda değişiklik yaratmayacağını ilan etmiştir ve yine İran kızmızı çizgilerine ve ilkesel isteklerini feda etmeyeceğini defalarca ilan etmiştir.

İran cesaretle Viyana müzakerelerine iştirak etmektedir ve karşı taraftan da hatalarını telafi etmek için gereken adımları atmasını beklemektedir.

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler 26 Aralık'ta başladı ve artık karşı tarafın siyasi kararlarıyla nihai bir anlaşmanın beklendiği bir aşamaya geldi.

İran Milli Güvenlik Konseyi son toplantısında Viyana müzakerelerini kapsamlı şekilde inceleyerek, İran’ın kırmızı çizgileri dahilinde olan mantıklı ve yasal isteklerine vurgu yaptı.

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