Ulyanov: İran heyeti, ülkelerinin ulusal çıkarlarını bir aslan gibi savunuyor

İRNA'ya verdiği özel röportajda konuşan Ulyanov, "Bildiğim kadarıyla görüşmelerde kısa bir ara yaşandı. Üç meslektaşımız kısa bir süreliğine Viyana'dan ayrılmaya karar verdi. Görünen o ki, bu üç meslektaş müzakerelerin bu aşamasında kendilerine yer görmediler ve görevlerini yaptıklarına ve bu aşamada bulunmalarının gerekli olmadığına inanıyorlar' diye konuştu.

İran, Rusya, Çin ve ABD'nin ilgilendiren meseleleri sonuçlandırmaya çalıştıklarını dile getiren Ulyanov, ''Bu yüzden iletişim halindeyiz. Müzakereler devam ediyor, ancak daha az ölçüde farklı oluşumlarda. Kalan sorunları çözmemiz gerekiyor ve bunların çoğu çok taraflı diyalog değil ikili diyalog bağlamında yapılıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Müzakerelerde kalan konularla ilgili başka bir soruya yanıt olarak Ulyanov, kalan konuların şimdiye kadar yapılanlara kıyasla önemli ancak küçük olduğunu söyleyerek, ''Anlaşmanın büyük metninin gayri resmi olarak kabul edildiğini düşünüyorum, ancak İran delegasyonunu ilgilendirenler de dahil olmak üzere bazı konular devam ediyor. İranlı meslektaşlarımız İran ulusal çıkarları için aslan gibi savaşıyorlar ve gerçekten de öyledir. Her virgül ve kelime için savaştılar ve başarılı oldular. Bakıri ve ekibinin çok verimli diplomatlar olduğunu söylemeliyim' diye açıkladı.

Röportajın bir başka bölümünde Ulyanov, İran ekibinin Rus ve Çin delegasyonlarıyla nasıl bir etkileşim içinde olduğu ve diğer ekiplerin İran'a karşı birleştiği iddiasıyla ilgili bir soruya cevaben, 'Batılı meslektaşlarımıza defalarca İran'a karşı birleşik bir cephe olmadığını söyledim. En azından Rusya, Çin gibi böyle bir cephenin dışında. Hepimizin ortak bir amacı olduğunu ve birlikte çalışmamız gerektiğini her zaman söyledim. İran'a karşı ortak bir cephe yok' diye yanıt verdi.

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