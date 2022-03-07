Grossi: Ek Protokolün uygulanması olası İran nükleer anlaşmasının bir parçası olacak

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Grossi, İran'dan UAEK müfettişlerinin Mart ayında gözetleme kameralarını güncelleyebileceğine dair güvence alıp almadığına ilişkin bir soruya, "Bu konuda bir sorun olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

İran ile düzenli temas halinde olduğunu kaydeden Grossi, İran'ın nükleer teknoloji stoğunu nükleer silah geliştirmek için kullanabileceğini iddia eden bir muhabirin sorusuna, "Söylediğiniz şey niyetleri yargılamaktır ve biz niyetleri yargılayamıyoruz. Bizim işimiz İran'ın faaliyetleri hakkında söylediklerini doğrulamak" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Viyana nükleer müzakereleri ile Nükleer Anlaşma'nın bir parçası olmadığını dile getiren Grossi, 'Viyana'da anlaşmaya varılması durumunda birçok iş yapılacak, çünkü İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin azaltması sonrası denetim sürecinin bir kısmı da durduruldu Nükleer Anlaşma'nın canlanması ile birlikte Kurumun faaliyetleri artacaktır' diye ekledi.

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